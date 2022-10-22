Kara vebanın 700 yıllık genleri bugünkü sağlığımızı etkiliyor

Fotoğraf: Museum of London

İnsanlık tarihinin en önemli, en ölümcül ve en kasvetli zamanlarından biri olan kara veba 1300’lerin ortalarında Avrupa’yı esir aldığında insanların yarısına yakını (200 milyon) öldü.

BBC’nin haberine göre, yedi asırlık 206 antik iskeletin dişlerinden alınan DNA’yı analiz eden araştırmacılar insanların vebadan kurtulmasına yardımcı olan mutasyonlara ulaştı. Aynı mutasyonlar, günümüzde insanları etkileyen ‘otoimmün‘ hastalıklarla (bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması) bağlantılı.

Veba çukurları açıldı

Danimarka’da ve Londra’da toplu mezarlar için kullanılan veba çukurlarından alınan kemikleri inceleyen araştırma Nature dergisinde yayımlandı.

ERAP2 adlı gendeki mutasyonları araştıran analize göre, ‘doğru’ mutasyonlara sahip olanların vebadan kurtulma olasılığı yüzde 40 daha fazlaydı.