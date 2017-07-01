Karabiber ile birlikte kullanıldığında etkisi 20 kat kadar artıyor!

Kanseri önlediği araştırmalarla ispatlanan zerdeçal tek başına tüketildiğinde vücutta çok az oranda emilmekte ve bağırsaklardan hızla atılmaktadır.

İŞTE O BİLİMSEL VERİLER

– Bilimsel adı Curcuma longa olan zerdeçalın insanlar üzerindeki etkileri, içeriğindeki mucizevi molekül Curcumin'inden kaynaklanmaktadır. Binlerce yıldır kullanılmasına karşın zerdeçalın neredeyse her gün yeni bir biyolojik özelliği keşfedilmektedir. Örneğin curcuminin, anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğu 1949 yılında bulunmuştur. Curcuminin kolesterol düşürücü, anti-diyabetik, anti-enflamatuar ve anti-oksidan özellikleri ise 1970'lerde kanıtlandı. Daha sonra, 1980'lerde, curcuminin anti-kanser aktivite gösterdiği ortaya konuldu. Curcuminin, antienflamatuvar etkilerinden bağımsız ek anti-kanser etkilerine de sahip olmasının anlaşılması, hem kanser önleme hem de tedavi için araştırmaları tetikledi. Curcumin araştırmalarına gösterilen ilgi yıllar boyunca şaşırtıcı bir şekilde arttı. Haziran 2011'den beri curcumin üzerine 4 binden fazla makale yayınlandı.

ALZHEİMER RİSKİNİ AZALTIYOR

– Zerdeçal düzenli tüketildiğinde her türlü demans sorununu geciktirerek belleği destekliyor. Zerdeçalın bellek üzerindeki olumlu etkilerini araştıran merkezlerin başında da ABD'deki UCLA Tıp Fakültesi'nin nöroloji departmanı var. Onlar da yaptıkları araştırmalar doğrultusunda zerdeçalın bunamaya karşı etkili olduğunu söylüyorlar. Zerdeçalın etkili olduğunu bildiğimiz bir diğer alan da yaşlılığa bağlı dejeneratif romatizmal hastalıklar.

İNSAN ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALARI

– Curcumin üzerinde bugüne kadar, insan deneklerini kullanan yaklaşık 50 klinik çalışma tamamlandı, 30 dolayında araştırma da sürdürülmekte. Birinci aşamada olmasına rağmen, bu çalışmaların çoğu curcumin'in birçok insan hastalığında yararlı ve etkili olduğunu göstermektedir. Curcuminin en umut verici etkileri kanserle gözlemlenmiştir. Zerdeçalın kanser önleme ve mevcut bir kanserin tedavisini destekleme yönündeki faydalarını araştıran uzmanların en ünlüsü Dr. Bagavmall ve ekibi. Bu ekip Houston'daki (ABD) ünlü MD. Anderson Cancer Center'da araştırmalarını sürdürüyor. Bu ve başka merkezlerdeki benzer çalışmalarda da varılan ortak kanı şu: Zerdeçal desteği kanserle mücadelede işe yarayabilir. İlk çalışmaların birinde, curcumin'in 62 harici kanserli lezyonlu hastada belirgin semptomatik rahatlama oluşturduğu bulundu. İleri pankreas kanseri olan 25 hastada yapılan bir faz II klinik çalışmada, oral curcumin'in etkinliği değerlendirildi. İki hasta curcumin'e klinik biyolojik cevap verdi; Bununla birlikte, bir hastada, kısa süreli fakat belirgin yüzde 73 tümör gerilemesi, bir hastada 18 ay boyunca hastalık stabilitesi saptandı. Hiçbir hastada curcumin, zehirli etkiler göstermedi.

NASIL KULLANILMALI?

– İçeriğinde curcumin bulunan zerdeçalın güvenilirliği, insanlı klinik deneylerle de kanıtlandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (Food and Drug Administration) curcumin'i ‘genel olarak güvenli' kabul edilen bir bileşik olarak onaylaması da kanıtlarla oluşan güveni pekiştirdi. Böylece curcumin gıda desteği olarak insanların güveneceği, gıda desteği olarak da kullanıulabilecek bir ürün haline geldi. Curcumin içerikli zerdeçal, büyük potansiyele sahip ‘yeni bir gıda desteği' olarak görülmekte ve birçok ülkede kapsüller, tabletler, merhemler, enerji içecekleri, gibi çeşitli formlarda pazarlanmaktadır.

ÜÇLÜ GÜCE DİKKAT!

– Ancak curcumin tek başına alındığında insan vücudunda çok az oranda emilmekte ve bağırsaklardan hızla atılmaktadır. Bu nedenle, Curcuminin biyo yararlanımını artıracak maddeler konusunda birçok araştırma yapılmış, karabiberde bulunan piperinin curcuminin emilimini yüzde 2000 (20 kat) artırabildiği ileri sürülmüştür. Bilimsel araştırmalara göre, bu iki maddenin doymamış yağ asitlerince zengin yağlardan biri olan buğday ruşeym yağı türündeki bir yağla birlikte alınması ise bu yararlarını daha da güçlendirmektedir. Ancak üç ürünün (zerdeçal + karabiber + buğday rüşeymi) emiliminin yüksek olması için Süperkritik Karbon Dioksit Ekstraksiyonu (SC-CO 2 ) yöntemi ile üretilmiş olması gerekiyor. Sabahları aç karnına olmak üzere günde 2 kapsül tavsiye ediliyor.

NE KADAR KULLANILMALI?

6 ay sonunda netice alınıyor.