Karaca: Bu sene Iraklılar, Türklerden daha az siyasi sığınma başvurusunda bulundu

"Türkiye, AB'nin en çok sığınma başvurusu aldığı 3. ülke oldu; ama olan vize için başvuran vatandaşlara oluyor, Avrupalılar istese bu sorunu çözer"

NTV Strazburg Temsilcisi Kayhan Karaca, Avrupa'nın istediği taktirde Türk vatandaşlarının vize başvurularını çok daha hızlı hale getirebileceğini, ancak bunun bir paket çözümün parçası olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Serbestiyet'ten Onur Erkan'a konuşan Karaca, "İstese Avrupalılar vize başvurularını çok daha hızlı hale getirirler, bu sorunu çözerler. Vatandaşlarımız da iş insanlarımız da gerek turistik nedenlerle, gerekse mesleki nedenlerle Avrupa’ya daha kolay biçimde gidebilir. Geçmişte yaptıkları gibi. Son 5-10 yılda yaşananlar bunu zorlaştırmış durumda" dedi.

Mevcut sorunlara sadece tek konu üzerinden bakmamak gerektiğini vurgulayan Karaca, "Bu bir paket çözüm olabilir. Bu paket çözümün olması için de ilişkilerin yatışması lazım. Yani çatışma kültüründen çıkıp az önce de söylediğim gibi uzlaşı kültürüne girecek irade gerekiyor" dedi.

AB ve Türkiye arasında birçok başlıkta sorunlar olduğuna dikkat çeken Karaca, vize sorunu gibi konuların aşılabilmesi için Türkiye ile Batı Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin birbirlerine güven verici önlemler alması gerektiğini ifade etti.

"Hem Avrupa’da artan popülizm hem Türkiye’nin kendi seçenekleri ve son yıllarda Avrupa’yı hor görmesi işi zorlaştırıyor" diyen Karaca, "Olan vize başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına oluyor. Bunlar kâğıt üzerinde bağımsız şeyler ama pratikte birbirine doğrudan bağlantılıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, 2022'de AB'nin en çok siyasi sığınma başvurusu aldığı 3. ülke"

Karaca, özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra Türkiye'den AB'ye "kaçak" girişlerin artış gösterdiğini; AB'ye siyasi sığınma başvuruları arasında da 2022'nin ilk on ayındaki verilere göre Suriyeliler ve Afganların arkasından üçüncü sırada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğunu ifade etti.

Karaca, "51 bin Suriyeli, 20 bin Afgan, 16 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 13 bin Iraklı kaydı var. Geçen sene verilerinde de sayıları 30 bin olan Iraklıların ardından 25 binle dördüncü sırada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vardı. Bu sene Iraklılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gerisinde" aktarımında bulundu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ekim ayında T24'e verdiği söyleşide, "Türkiye’den Avrupa'ya yapılan sığınma başvurusu bu yıl 20 bini geçti" demişti.