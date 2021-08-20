  • BIST 1.444,630
  • Altın 486,60
  • Dolar 8,4920
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Karaciğeri Koruyan Besinler

» »
Karaciğeri Koruyan Besinler
Karaciğeri Koruyan Besinler

Karaciğer, yokluğunda veya işlev yitiminde diyalizle kısa bir süre fonksiyonları devam ettirilebilir. Fakat karaciğer fonksiyonunun uzun süreli yokluğunda, telafi edebilmenin hiçbir yolu yoktur.

 

Dr.Fevzi Özgönül, 'En büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır ' dedi.

 

Düzenli alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların tüketimi karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabilmektedir. Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru yiyecekler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur.

 
Peki Nedir Bu Yiyecekler ?

 

Sarımsak: Karaciğer enzimlerini aktive ederek toksinlerin vücuttan atılımına destek olur. Sülfür bazlı bir madde olan allicin içeriğiyle karaciğer detoksifikasyonunu sağlar.

 

Kımızı Pancar ve Havuç: Her ikisinde de betakaroten vardır ve karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Pancar vücuttan ağır metallerin temizliğinde rol alır.

 

Elma: Yükek lif içerir ve sindirim sistemindeki toksinlerin atılımına destek olur.Böylece karaciğerin içini kolaylaştırır.

 

Brokoli ve Karnabahar: Sülfür içeriği ile güçlü detoksifiye sağlar ve Glukosinolat içeriği ile ansrojen maddeler ve toksin atılımı sürecinde karaciğer destekler.

 

Enginar: Enzim üretimini destekler.Karaciğer hücre onarımına destek olur ve yağlanmasını engeller.

 

Zerdeçal: Karaciğeri gücendirir yağların sindirimini kolaylaştırır.

 

Zencefil: World Journal of Sagtroenterologynin 2011 yılında yayınladığı araştırmalarda, zencefilin karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olduğu ve tedavi ettiği ortaya çıkmıştır.

 

Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, tere, pazı gibi koyu yapraklı sebzeler yüksek klorofil içeriği sayesinde vücutta biriken çevresel toksinleri emme özellikleri vardır. Aynı şekilde ağır metaller ve kimyasallara karşı da karaciğeri desteklerler.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 Yıllık İnceleme: Sıkıcı İş Bunama Riskini Artırıyor19 Ağustos 2021 Perşembe 23:15
  • Covid Sonrası Vücut Direncini Artıran Besinler19 Ağustos 2021 Perşembe 22:30
  • Kilo Vermeyi Zorlaştıran 8 Hata19 Ağustos 2021 Perşembe 22:00
  • Yürüme Mesafeniz Giderek Azalıyorsa Dikkat!19 Ağustos 2021 Perşembe 21:00
  • Gece Çalışmak Kalbi Vuruyor19 Ağustos 2021 Perşembe 20:38
  • Zinde Olmanın 5 Püf Noktası!19 Ağustos 2021 Perşembe 19:45
  • Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis19 Ağustos 2021 Perşembe 18:30
  • Geceleri Duş Almanın Bilinmeyen Faydaları18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:00
  • Spor İle Uyku Arasındaki Bilmeniz Gereken Muhteşem İlişki18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:30
  • 1 Yıldır Yayımlanmayan Araştırma: Wuhan'da Covid-19 Taşıdığı Bilinen Hayvanlar Yıllarca Satıldı18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti