Karaciğerin iyi çalışmadığını gösteren 8 belirti

Genel sağlığın iyi olması için oldukça kritik bir rolde olan karaciğer, düzgün çalışmadığında birçok farklı belirti ortaya çıkabiliyor. İşte karaciğerde sorun olduğuna işaret eden 8 belirti.

'Vücudun laboratuvarı' olarak adlandırılan karaciğer, birçok kritik görevde yer alıyor. Karaciğer, aşırı biriktiğinde sağlığımıza zarar verebilecek toksinleri vücuttan uzaklaştırmak için gereklidir. Ancak onun tek işlevi bu değildir.

Birçok görevinin yanı sıra, karaciğer vitaminler, demir, glikoz gibi besinleri depolar ve kanın pıhtılaşması için gerekli olan elementleri, bağışıklık ve dolayısıyla enfeksiyonlara karşı savunmamızla ilgili diğer elementleri üretir.

Ancak karaciğer birçok faktöre bağlı çok sayıda bozulma yaşayabilir. Enfeksiyonlar, toksinler, hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız diyetler karaciğerin bozulmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

Karaciğer hastalıkları genellikle uzun bir süre belirti vermeden ilerler. Belirti vermeyen bu hastalıklar, fark edildiklerinde hasar boyutu yüksek seviyelere ulaşmış olabilir.

Toksin alımını azaltmak, şüphesiz karaciğeri korumanın en iyi yollarından biridir. Alkol gibi bazı toksik maddeler çok iyi bilinir, ancak çok miktarda tüketseniz bile size zarar verebilecek diğerlerinin de olduğunun farkında olmayabilirsiniz.

KARACİĞERİN İYİ ÇALIŞMADIĞINI GÖSTEREN 8 BELİRTİ

Toksinler vücuttan doğru şekilde atılmadığında, vücut 'şikayet eder' ve sinyaller gönderir. İşte karaciğerde sorun olduğuna işaret eden sinyaller:

Zor Sindirim

Bu semptom kendini çeşitli şekillerde gösterebilir. En yaygın olanlardan bazıları şunlardır: Ağırlık hissi ve karışık hissedilen mide, gaz, yavaş sindirim ve bağırsak rahatsızlığı.

Bazen, özellikle yağlı bir yemekten sonra mide bulantısı hissedebilirsiniz.

Yorgunluk

Karaciğer, karbonhidratların, yağların ve proteinlerin metabolizmasında yer aldığı için vücuttan enerji elde etmekten sorumludur.

vücudu aşırı toksinlerle yüklerseniz, enerji seviyeniz düşer ve kendinizi yorgun hissedersiniz. Ayrıca sık sık baş ağrılarınız olabilir.

Kabızlık

Sorunlu bir karaciğere eşlik eden belirtilerden biri de tuvalet alışkanlıklarında düzensizliğin ortaya çıkmasıdır. Halihazırda kabızlık çekiyorsanız, daha da kötüleşebilir.

Ayrıca kötü nefes, ağız kokusu ve lekeli dil (beyaz veya sarımsı) fark edebilirsiniz.

Kilo Almak

Karaciğerde aşırı toksin birikimi, karaciğerin yağları sindirmesine yardımcı olur . Bu nedenle, vücuttan atılmasına yardımcı olan süreçleri etkiler.

Bu durum, kalori kontrollü bir diyet uygularken bile sağlıklı bir kiloyu korumayı zorlaştırır.

Terleme ve Vücut Kokusu

Toksinlerin tutulmasından kaynaklanan zorluklar aşırı terlemeye ve hoş olmayan kokulara neden olabilir.

Bunun nedeni, toksinler ve bakterilere karşı verdiği mücadeleden dolayı vücut sıcaklığı yükseldiği için vücut sıcaklığını düzenlemeye çalışır.

Sivilce

Sivilcelerin aniden ortaya çıkması hormonal sorunlara veya karaciğer problemine işaret edebilir.

Sivilceler büyükse, iltihaplıysa ve cildi yaralama eğilimindeyse, kökenlerinin karaciğer kaynaklı olması muhtemeldir.

Reflü

Reflü, karaciğerin toksinlerle dolu olduğunu gösterebilir. Toksinler, karaciğerin işlevlerini bozduktan sonra kanın pH'ı değişir ve aşırı asitliğe neden olur.

Bu da reflüye ve mide yanmalarına neden olabilir.

Ruh Halindeki Değişiklikler

Fizyolojik etkilere ek olarak, karaciğer bozulduğunda duygusal değişiklikler de tespit edilebilir. Bu durumlarda sinirlilik veya kötü ruh hali artar.

Bu durumu tersine çevirmek, karaciğerinizin yaşadığı sorunları çözmeye özen göstermekten geçer.

KARACİĞERİNİZE GEREKLİ BAKIMI YAPIN

Karaciğer, toksinleri yok etmek ve yiyecekleri uygun şekilde sindirmek için gerekli bir organdır. Bunu yapmak için toksik maddelerin birçoğunu yok eder veya zararsız maddelere dönüştürür. Sonra onları dışarı atılmak üzere kana geçirir.

Bazen devam eden kötü alışkanlıklar ve beslenmedeki aşırılıklar vücuda aşırı yük bindirir. Bu durumlarda vücudun, özellikle karaciğerin arındırma kapasitesi çöker ve toksinler birikir.

Bu anormal birikim, kısa sürede, karaciğerin düzgün çalışmadığı konusunda bizi uyaran sinyaller göndererek kendini gösterir.

Beyaz un ve şeker içeren gıdalar, yüksek glisemik indekse sahiptir. yani, çok hızlı sindirilerek kan şekerinde ani bir yükselmeye neden olurlar ve bu da vücudun daha fazla insülin üretmesine neden olur. Bu hormon vücuda daha fazla yağ üretme ve biriktirme emri verir. Bu nedenle ne beyaz ekmek, makarna ve pilav, ne de paketli hamur işleri karaciğer için uygun değildir.

Karaciğer sağlığı için az miktarda doymuş yağ ve rafine şeker içeren dengeli bir diyet izlenmesi gerekir. Öte yandan, bol miktarda tam tahıl ve baklagiller tüketilmelidir. Kereviz gibi yeşil yapraklı ve kök sebzeler de uygundur. Enginar özellikle faydalıdır ve en uygunu buharda pişirmedir.

Diyetinize şunları ekleyin:

- C vitamini için kivi, çilek, portakal veya biber,

- E vitamini için avokado ve sızma zeytinyağı,

- A vitamini için havuç ve domates,

- Çinko içeriklerinden dolayı kırmızı et, balık, kepekli tahıllar ve kuru yemişler,

- Selenyum içeriği için fındık ve kabuklu deniz ürünleri,

- Çözünür lif için elma, yulaf ezmesi veya erik,

- Karaciğerde yağ birikimini azaltmak için her gün yoğurt, kefir, lahana turşusu, gibi fermente gıdalar.