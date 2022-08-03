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Karaciğerin sağlıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

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En büyük organ karaciğerdeki herhangi bir hastalığı tespit etmek bazı zamanlarda oldukça zor olabiliyor, çünkü karaciğerdeki sorunlar vücudun birçok farklı yerinde belirtilere neden olabiliyor.
Karaciğerin sağlıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Karaciğerin birçok farklı görevi vardır. Kanın süzülmesi ve temizlenmesi, sindirim sistemi tarafından emilen maddelerin dönüştürülmesi ve depolanması, safra ve çoğu proteinin üretimi karaciğerin başlcıa görevleri arasındadır.

Diğer tüm organlar gibi karaciğer de atardamarlar yoluyla oksijen alır ve aynı zamanda bağırsakta emilen maddeler açısından zengin olan portal ven yoluyla sindirim sisteminden kan alır. Kan, karaciğerde bir yandan süzülür, diğer yandan karaciğer tarafından vücutta taşınması için üretilen maddelerle yüklenir. Kan, kalbe ve ardından genel kan dolaşımına katılmak için karaciğer üstü damarlar yoluyla karaciğerden çıkar.

Karbonhidrat, protein ve yağları işliyor

Karbonhidratlar ince bağırsak tarafından emildikten sonra karaciğere taşınır ve karbonhidratları depolayarak veya ihtiyaca göre serbest bırakarak kan şekeri seviyelerinin dengelenmesinde önemli rol oynar.

Tüketilen proteinler, portal ven yoluyla karaciğere taşınan amino asitlere parçalanır. Burada yine ihtiyaca bağlı olarak karaciğer onları dönüştürür. Karaciğer aynı zamanda birçok proteinin kaynağıdır, en iyi bilineni, birçok molekülün ve ilacın taşınması için gerekli bir protein olan albümindir. Aynı zamanda demiri, bakırı ve birçok hormonu taşıyan proteinleri de taşır. Karaciğer ayrıca kanın pıhtılaşmasından sorumlu ana faktörleri de üretir.

Bu nedenle, karaciğer fonksiyonlarına verilen hasarın derecesini ölçmenin yollarından biri, kan albümini ve protrombin seviyesini (kanın pıhtılaşma özelliğini yansıtan) veya doğrudan belirli pıhtılaşma faktörlerini ölçmektir.

Karaciğer, vücuttaki yağların taşınmasını sağlayacak lipoproteinleri üretir. Karaciğer kendi yağlarını depolayabilir ve üretebilir. Karaciğer çok fazla yağ depoladığında steatoz (yağlı karaciğer) denir.

Karaciğerin rollerinden biri de alkol de dahil olmak üzere toksinleri ve ilaçları yok etmek veya dönüştürmektir.

 

Karaciğer sağlıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Karaciğerin metabolik aktivitesi çok yüksektir, bu nedenşe sağlıklı olup olmadığını bilmek genellikle zordur, çünkü nadiren karaciğer ağrısı yaşanır. Çoğu zaman, sağlıksız veya biraz fazla çalışan bir karaciğer, farklı belirtilerle tespit edilir.

Dikkatli olun, bunlar yalnızca bir kez meydana gelen sorunlar değil, tekrarlayan ve kronik olması gereken belirtilerdir. Belirtiler arasında bunlar yer alır:

- Yavaş sindirim, yemekten sonra ağırlık,

- Yemekten sonra yorgunluk,

- Kahvaltıda iştahsızlık,

- Beyazımsı dil, macunsu ağız, kötü kokan nefes,

- Bulanık, sarımsı ten ve göz,

- Yemekten önce veya sonra mide bulantısı, baş dönmesi,

- Gece uyanmaları ve huzursuz uyku,

- Büyük öğünleri sindirme zorluğu,

- Beyaz, renksiz dışkı,

- Hemoroid, varisli damarlar.

Bunlar haricinde bazı uzmanlar, karaciğer sorunlarının öfkeyle bağlantılı olabileceğini söylüyor.

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