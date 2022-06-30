Karaciğerin yenilenmesini sağlayan besinler

Vücudun önemli organlarından biri olan Karaciğer kendi kendini onara bilme ve yenilebilme özelliğine sahiptir.

Peki ikinci büyük organ olan karaciğer hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Çeşitli sebeplerden ötürü yağlanan ya da toksinlenen karaciğer kendini yenilemesi için dış besinlere ihtiyaç duyar. Haberin detayında karaciğeri yenileyen besinleri bulabilirsiniz.

Karaciğer tüketilen her besini kana karışmadan önce zararlı hücrelerden arındırır. Fakat biriktirme esnasında karaciğer yenilenmeyi engelleyen bir problemle karşılaştığında ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Yaşanan beslenme değişikliği, kilo alma ve aktivitenin azalması karaciğerin doğru çalışmasını engeller.

Cildin deformasyona uğraması, göz kuruluğu, hafızanın zayıflaması ve sürekli yorgunluk gibi rahatsızlıkların temelini oluşturur. Karaciğer yağlanması zamanında tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliğine hatta kansere bile neden olabilir. Bu yüzden beslenem alışkanlığına mutlaka bazı besinler tüketilmelidir.

KARACİĞERİ YENİLEYEN BESİNLER...

SU

Vücudun sıvı oranı karaciğeri etkileyen önemli faktörler arasındadır. Vücuttaki zararlı toksinler sıvı oranı azalınca artar. Bu durumu engellemek için günde en az 2,5 litre su tüketilmelidir. Su karaciğerdeki toksinleri idrar yoluyla atarak yağlanmasını engeller.

AVOKADO

İçerdiği omega-3 yağ asidi karaciğerin yenilenmesini destekler. Vücutta biriken zararlı yağ asitlerini temizleyerek karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ancak uzmanlar günde bir taneden fazla tüketilmemesi gerektiğini de vurguluyor.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Yapılan araştırmalarda üzüm çekirdeğinin karaciğer yağlanmasını engellediği ortaya çıktı. Vücudu toksinlerden arındıran karaciğerin yenilenmesinde yardımcı olduğundan uzmanlar her gün bir avuç tüketilmesinin fayda sağlayacağını belirtiyor.

SARIMSAK

Güçlü bir antioksidan olan sarımsakta karaciğeri yenileyen etkili besinlerden biridir. Sarımsak, karaciğerin enzimlerini doğru çalıştırarak toksinlerin vücutan idrar ya da dışkılama ile atılmasına yardım eder. Uzmanlar haftada bir kez kahvaltıdan önce bir diş çiğ sarımsak çiğnemenin etkili olacağını belirtiyor.