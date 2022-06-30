  • BIST 2.417,26
  • Altın 972.94
  • Dolar 16.6651
  • Euro 17.4156
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Karaciğerin yenilenmesini sağlayan besinler

» »
Vücudun önemli organlarından biri olan Karaciğer kendi kendini onara bilme ve yenilebilme özelliğine sahiptir.
Karaciğerin yenilenmesini sağlayan besinler

Peki ikinci büyük organ olan karaciğer hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Çeşitli sebeplerden ötürü yağlanan ya da toksinlenen karaciğer kendini yenilemesi için dış besinlere ihtiyaç duyar. Haberin detayında karaciğeri yenileyen besinleri bulabilirsiniz.

Karaciğer tüketilen her besini kana karışmadan önce zararlı hücrelerden arındırır. Fakat biriktirme esnasında karaciğer yenilenmeyi engelleyen bir problemle karşılaştığında ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Yaşanan beslenme değişikliği, kilo alma ve aktivitenin azalması karaciğerin doğru çalışmasını engeller. 

Cildin deformasyona uğraması, göz kuruluğu, hafızanın zayıflaması ve sürekli yorgunluk gibi rahatsızlıkların temelini oluşturur. Karaciğer yağlanması zamanında tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliğine hatta kansere bile neden olabilir. Bu yüzden beslenem alışkanlığına mutlaka bazı besinler tüketilmelidir. 

KARACİĞERİ YENİLEYEN BESİNLER...

SU 

Vücudun sıvı oranı karaciğeri etkileyen önemli faktörler arasındadır. Vücuttaki zararlı toksinler sıvı oranı azalınca artar. Bu durumu engellemek için günde en az 2,5 litre su tüketilmelidir. Su karaciğerdeki toksinleri idrar yoluyla atarak yağlanmasını engeller.

AVOKADO

İçerdiği omega-3 yağ asidi karaciğerin yenilenmesini destekler. Vücutta biriken zararlı yağ asitlerini temizleyerek karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ancak uzmanlar günde bir taneden fazla tüketilmemesi gerektiğini de vurguluyor.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Yapılan araştırmalarda üzüm çekirdeğinin karaciğer yağlanmasını engellediği ortaya çıktı. Vücudu toksinlerden arındıran karaciğerin yenilenmesinde yardımcı olduğundan uzmanlar her gün bir avuç tüketilmesinin fayda sağlayacağını belirtiyor.

SARIMSAK

Güçlü bir antioksidan olan sarımsakta karaciğeri yenileyen etkili besinlerden biridir. Sarımsak, karaciğerin enzimlerini doğru çalıştırarak toksinlerin vücutan idrar ya da dışkılama ile atılmasına yardım eder. Uzmanlar haftada bir kez kahvaltıdan önce bir diş çiğ sarımsak çiğnemenin etkili olacağını belirtiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ: Salgın bitmiş değil29 Haziran 2022 Çarşamba 20:01
  • BioNTech ve Pfizer, yeni bir corona virüsü aşısı test etmeye başlıyor29 Haziran 2022 Çarşamba 17:38
  • Kemoterapi ve radyoterapi alırken güneşlenmeyin29 Haziran 2022 Çarşamba 13:29
  • Olumsuz eleştiriler neden övgüden daha çok etki bırakır?29 Haziran 2022 Çarşamba 12:19
  • Yağlı Hayvansal Gıdaları Tüketmek Kanser Yapabiliyor!29 Haziran 2022 Çarşamba 11:31
  • Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?29 Haziran 2022 Çarşamba 10:19
  • Beyaz saçları azaltan mucizevi formül29 Haziran 2022 Çarşamba 09:18
  • İnsan vücudu için en tehlikeli parazitler29 Haziran 2022 Çarşamba 09:14
  • Bilimsel araştırma: Tüp bebekler daha zeki ama depresyona yatkın28 Haziran 2022 Salı 22:23
  • Uzmanlar uyardı: “Yeni bir pandemiden önce önlem alınmalı”28 Haziran 2022 Salı 20:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti