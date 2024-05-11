Karada ve denizde ‘fırtınamsı rüzgar’ uyarısı

Meteoroloji Dairesi tarafından bugün yeniden yapılan açıklamada, hem karada hem de denizde saat 23.00’dan yarın saat 23.00’a kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği duyuruldu.

Daire’den yapılan açıklamada, “Bölgemizde kuzey ve doğu yönlerden “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde esmekte olan rüzgarın yönünün güney ve batı yönlere dönerek periyot süresince “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde devam etmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamada, “Bölgemiz denizlerinde Taurus ve Crusade’de güney ve batı, Delta’da ise kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı rüzgar” şeklinde esmesi beklenmektedir” ifadeleri de kullanıldı.