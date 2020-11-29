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Karadağ ve Sırbistan karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etme kararı aldı

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Karadağ ve Sırbistan karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etme kararı aldı
Karadağ ve Sırbistan karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etme kararı aldı

Karadağ ve Sırbistan'ın karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etme kararıyla iki ülke arasında diplomatik ilişkilerdeki gerilim en üst seviyeye çıktı.

Karadağ’ın, Sırbistan'ın Podgorica Büyükelçisi Vladimir Bozovic'i ülkenin iç meselelere ilişkin tartışmalı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edip Karadağ’ı terk etmesini talep etmesinin ardından Belgrad’dan buna yanıt gecikmedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Karadağ’ın Belgrad'daki Büyükelçisi Tarzan Milosevic’ten 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

2006 yılında düzenlenen referandumun ardından Karadağ, Sırbistan’dan ayrılmıştı. Karadağ içinde bu grup tarihi müttefik olarak gördükleri Rusya ve Sırbistan ile yakın ilişkiler kurulmasını isterken, karşı grup ülkenin AB ile ilişkilerini geliştirmesini istiyor.

Yeni hükümet için güvenoyu gelecek hafta

Ağustos’ta düzenlenen seçimlerde iktidardaki Batı yanlısı Demokratik Sosyalist Parti karşısında, Sırp yanlısı koalisyon üstünlük sağlamıştı. Bu koalisyon hükümeti için güven oylaması gelecek hafta düzenlenecek.

Karadağ ve Sırbistan'ın karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etme kararıyla iki ülke arasında diplomatik ilişkilerdeki gerilim en üst seviyeye çıktı.

Karadağ’ın, Sırbistan'ın Podgorica Büyükelçisi Vladimir Bozovic'i ülkenin iç meselelere ilişkin tartışmalı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edip Karadağ’ı terk etmesini talep etmesinin ardından Belgrad’dan buna yanıt gecikmedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Karadağ’ın Belgrad'daki Büyükelçisi Tarzan Milosevic’ten 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

2006 yılında düzenlenen referandumun ardından Karadağ, Sırbistan’dan ayrılmıştı. Karadağ içinde bu grup tarihi müttefik olarak gördükleri Rusya ve Sırbistan ile yakın ilişkiler kurulmasını isterken, karşı grup ülkenin AB ile ilişkilerini geliştirmesini istiyor.

Yeni hükümet için güvenoyu gelecek hafta

Ağustos’ta düzenlenen seçimlerde iktidardaki Batı yanlısı Demokratik Sosyalist Parti karşısında, Sırp yanlısı koalisyon üstünlük sağlamıştı. Bu koalisyon hükümeti için güven oylaması gelecek hafta düzenlenecek.

Bu arada Başbakanlık görevine getirilen Zdravko Krivokapic, bir önceki hükümetin iktidarı devretmeden önce Sırp Büyükelçisi Bozovic'i sınır dışı etme kararını, sosyal medya hesabından eleştirdi. Krivokapic, sınır dışı kararının "dostane ülkelerin iyi bölgesel işbirliğine ve Avrupa ruhuna aykırı olduğunu" iddia etti.

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