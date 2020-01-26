Karadağ’da Lefke Zaferi..! (2-0)

K-Pet Süper ligde play out grubunun içinde kalmak isteyen Lefke, konuk ettiği alt sıralara gerilemek istemeyen Hamitköy’ü 2-0 mağlup ederek 2.devreye 3 puanla başladı. Hamitköy ise iyi başlangıç yapamadı.
YER: Lefke 16 Ağustos Stadı.
HAKEMLER: Turgay Misk, Ali Akçınar, Abdullah Genç.
LEFKE: Salih, Mustafa, Yakup, Aykut, Armstrong, Berk(75.Dk Y.Çetin) Y.Şipal(87.Dk Selçuk)Kasım(89.Dk Mert)Okorie, Peter, Esosa
HAMİTKÖY: Emre, Agit, Kone, Camara, Daniel, Eray(73.Dk Yakubu), Hasan, Mehmet(46.Dk İbrahim) Mert, Michael(82.Dk Taner)Ömer
GOLLER: 3.Dk Yılmaz Şipal, 72.Dk Kasım(P)(Lefke)
3. dakikada Lefke adına sağ taraftan Esosa’nın ortasında Yılmaz Şipan rahat pozisyonda takımını 1-0 öne geçirdi.
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