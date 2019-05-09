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Karadağ'da 'Rusya yanlısı' darbe girişimcileri mahkûm edildi

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Karadağ'da 2016 yılının Ekim ayında, genel seçimlerin yapıldığı gün gerçekleşen darbe girişiminin 14 zanlısı hakkında toplam 69 yıl hapis cezası verildi.
Karadağ'da 'Rusya yanlısı' darbe girişimcileri mahkûm edildi

Karadağ televizyonun verdiği habere göre mahkeme sanıkların kendi aralarında 'gizli örgüt bir oluşturarak belli bir işbölümü çerçevesinde ve darbe yoluyla iktidarı ele geçirmeye çalışmakla' suçladı.

Darbe suçuyla yargılananlar arasında 2 Rus, 2 Karadağ'lı siyasetçi, Sırbistan'ın eski Jandarma komutanı ve 9 Sırbistan vatandaşı bulunuyor.

Rus resmi makamları ise darbe girişimi ile Moskova'nın bir bağlantısının olmadığını söylüyorlar.,

Savcılık, profesyonel bir keskin nişancıyla Başbakan'ı hedef alacak bir suikastin ardından darbe gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini savundu.

Şüpheliler suikast sonrası parlamentoyu ele geçirmeyi ve Rus yanlısı bir hükümeti iş başına getirmeyi planlamakla suçlanıyordu.

Darbe girişiminin amacı neydi?

İddianameye göre darbe organizasyonu ve bu faaliyetin finanse edilmesi çalışmalarında geri planda Eduard Sismakov ve Vladimir Popov adlı Rus vatandaşları görev aldı.

Savcılık iddianamesine göre amaçları, darbenin başarıya ulaşmasının ardından iktidara Batı ve NATO karşıtı bir politika izleyecek bir hükümeti taşımaktı.

Rusya yanlısı siyasi hareketin liderleri olan Andrija Mandic ve Milan Knezevic'in de bu amaçla darbe girişiminde yer aldıkları savunuldu.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından ortadan kaybolan Rusya vatandaşları, 15 ve 12 yıl hapis cezalarına çarptırıldılar.

Diğer zanlılar da 5 ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edildiler.

Balkanlarda Rusya neden aktif?

Şu an Karadağ'da devlet başkanlığı görevini yürüten, darbe girişimi esnasında ise başbakan olan Milo Djukanovic, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya katılmasını amaçlayan bir uluslararası politika izliyordu.

Onun bu çabalarının bir sonucu olarak da Karadağ, darbe girişiminden bir yıl sonra, 2017 yılında NATO üyeline kabul edilmişti.

Gözlemciler Rusya'nın, Balkanlar'da NATO'nun nüfusunun artmasını kaygıyla izlediklerini ve bu süreci durdurabilmek için değişik girişmelerde bulunma ihtimallerinin söz konusu olabileceğini vurguluyorlar.

Rusya'nın 2018 yılında Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim tartışmasının sonuçlanmasına yönelik referanduma müdahale ettiği iddiaları da basına yansımıştı.

Makedonya başbakanı Zoran Zaev, ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmeyi planlayan referandumun Rusya tarafından sabote edilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Makedonya adının Yunanistan tarafından veto edilmesi nedeniyle, Balkan ülkesinin Avrupa Birliği ve NATO ile olan ilişkileri on yıldır askıdaydı.

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