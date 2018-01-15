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Karadayı’nın hayati tehlikesi sürüyor

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Karadayı’nın hayati tehlikesi sürüyor
Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulan Karadayı bugün uyandırılmaya çalışıldığı sırada istem dışı tepkiler verdiği için yeniden uyutuldu.

Aort Damarı yırtılması nedeniyle 13 Ocak’ta 6 saatlik ameliyatın ardından yeniden yaşama döndürülen Mustafa Karadayı’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulan Karadayı bugün uyandırılmaya çalışıldığı sırada istem dışı tepkiler verdiği için yeniden uyutuldu.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, Mustafa Karadayı’nın bugün uyandırılmaya çalışıldığını ancak ajite (istemsiz tepkiler) olduğu için yeniden uyutulduğunu belirterek, yarın yeniden uyandırılmaya çalışılacağını aktardı. Uçaner, Karadayı’nın hayati tehlikesinin sürdüğünü ama durumunun daha iyi olduğunu belirtti.

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