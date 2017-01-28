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Karademir’den Harmancı’ya teşekkür

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Karademir’den Harmancı’ya teşekkür
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nden öğrencileri ve eğitmenlerini kabul etti.

Kabulde merkezin çalışmaları ve gelecek planlamaları konusu üzerinde durulurken, ülkedeki özel eğitimin son durumu da ele alındı. Özel eğitimde sanatın önemine vurgu yapılırken, bu alandaki çalışmalar üzerinde de duruldu.

Karademir’den Harmancı’ya teşekkür

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya özel eğitime karşı gösterdiği duyarlı ve yardımsever duruşu nedeni ile teşekkür eden ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir, bu güzel desteğin her zaman devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Karademir, bir süre önce açtıkları 1. Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nin açılışına gelen ve kendilerini bu alanda da yüreklendiren Başkan Harmancı’ya öğrenciler tarafından sergilenen eserlerden birinin takdimini de yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Harmancı: Büyük memnuniyet duydum

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da sergide öğrencilerin yaratıcı dünyasını yansıtan eserlerden çok etkilendiğini anımsatarak, bunlardan bir tanesinin kendisine takdiminden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kendisine sunulan bu eseri belediye binasında sergilemekten mutlu olacağını ifade eden Harmancı, özel eğitimde sanatın önemli bir yeri olduğunun altını çizdi.

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