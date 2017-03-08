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Karadeniz Bölgesinde Karaciğer Nakli Yapan Doktorlar Gidince Nakiller Durdu

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Karadeniz Bölgesinde Karaciğer Nakli Yapan Doktorlar Gidince Nakiller Durdu
Samsun ve Trabzon'da görev yapan doktorlardan birinin FETÖ'den ihraç edilmesi, diğerinin ise istifa etmesinin ardından bölgede karaciğer nakilleri yapılamaz oldu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde ve  Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi  Farabi Hastanesi'nde karaciğer nakillerini yapan 2 öğretim üyesinden birinin FETÖ operasyonunda ihraç edilmesi, diğerinin ise istifa etmesi sonucu bölgede karaciğer nakilleri yapılamaz duruma geldi.  Samsun ve  Trabzon bölgesinde karaciğer nakli bekleyen hastalar başka bölgelerdeki hastanelere sevk ediliyor.

9 AYDIR KARACİĞER NAKLİ YAPILAMIYOR

Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi'nde görevli olan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ operasyonu kapsamında ihraç edildi. KTÜ Tıp Fakültesi  Farabi Hastanesi'nde karaciğer nakli gerçekleştiren Doç. Dr. Serdar Topaloğlu ise geçen yıl kendi isteğiyle istifa edip hastaneden ayrıldı. Karaciğer nakli yapan cerrahların görevden ayrılmasının ardından iki hastanede de yaklaşık 9 aydır karaciğer nakli yapılamaz hale geldi. Karaciğer nakli ameliyatının  Karadeniz Bölgesi'nin en önemli iki üniversite hastanesinde yapılamaması ise nakil bekleyen hastaları mağdur etti. Hastalar en yakın olan  Erzurum ve  Ankara'daki hastanelere yönlendirildi.

YENİ CERRAHLAR ARANIYOR

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve KTÜ Tıp Fakültesi  Farabi Hastanesi'nde yeniden karaciğer nakli ameliyatlarının başlatılabilmesi için idare tarafından çalışmalar yapıldığı belirtildi. OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Aydemir, karaciğer nakli konusunda yetişmiş eleman sayısının  Türkiye'de az olduğunu belirterek "Yetişmiş elemanların bir kısmı da özel hastanelere gidiyor. Bu konu ile ilgili  Türkiye'deki tüm uzmanlara haber yolladık. Gelen bir iki cevap var. Değerlendiriyoruz. İnşallah çözeceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

 

Öte yandan  Sağlık Bakanlığı verilerine göre  Samsun OMÜ'de 2015 yılında kadavradan alınan 2 karaciğer nakli yapılırken, 2016 yılında hiç nakil ameliyatı yapılmadı. KTÜ'de ise 2015 yılında kadavradan 5 karaciğer nakli yapılırken, 2016 yılında ise kadavradan alınan 2 karaciğer nakil edildi.

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