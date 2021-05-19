Karadeniz Kültür Derneği 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nı Kutladı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Civelek, yayımladığı mesajda, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı ve “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan bu günün 102. yıl dönümünü kutlayabilmenin gururu içerisinde olduklarını kaydetti.

Civelek, Cumhuriyet’in ve bağımsızlığın yaşatılması için her ferde, özellikle gençlere büyük görevler düştüğüne işaret ederek, “Mustafa Kemal Atatürk, gençliğin milletlerin gücü ve yarınları olduğunu vurgulamış ve Türk gençliğine olan güvenini kurduğu Cumhuriyet’i gençlere emanet ederek yinelemiştir. Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlar, bu günleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyor 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.