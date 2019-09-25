Karadeniz Kültür Derneği Çavuşoğlu’nun cevabını desteklediklerini belirtti

Yazılı açıklama yapan Dernek Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Rum tarafının, 1963 yılından beri ortaya çıkan statükodan oldukça memnun olduğunu kaydederek, “Karadeniz Kültür Derneği olarak bizlerin, artık adaya iki devletli bir çözümün getirilmesinden yana olduğumuzu belirtmek isteriz. Çünkü Rum tarafının samimiyetsiz ve güven zedeleyici tavırlarından ziyadesiyle yorulmuş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Civelek, “Bir kez daha görülmüştür ki Rum tarafı neyi müzakere edip etmeyeceğini henüz tam olarak belirleyememiştir. Bu yüzden Kıbrıslı Türklerin ve KKTC’nin akıbeti artık Rum tarafının keyfine ve insafına bırakılmamalıdır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletlerin 74. Genel Kurul Toplantısı sırasında Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’e vermiş olduğu cevabı destekliyoruz” dedi.