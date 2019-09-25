  • BIST 101.716
  • Altın 280,692
  • Dolar 5,6992
  • Euro 6,2691
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Karadeniz Kültür Derneği Çavuşoğlu’nun cevabını desteklediklerini belirtti

» »
KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletlerin 74. Genel Kurul toplantısı sırasında Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’e vermiş olduğu cevabı desteklediklerini belirtti.
Karadeniz Kültür Derneği Çavuşoğlu’nun cevabını desteklediklerini belirtti

Yazılı açıklama yapan Dernek Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Rum tarafının, 1963 yılından beri ortaya çıkan statükodan oldukça memnun olduğunu kaydederek, “Karadeniz Kültür Derneği olarak bizlerin, artık adaya iki devletli bir çözümün getirilmesinden yana olduğumuzu belirtmek isteriz. Çünkü Rum tarafının samimiyetsiz ve güven zedeleyici tavırlarından ziyadesiyle yorulmuş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Civelek, “Bir kez daha görülmüştür ki Rum tarafı neyi müzakere edip etmeyeceğini henüz tam olarak belirleyememiştir. Bu yüzden Kıbrıslı Türklerin ve KKTC’nin akıbeti artık Rum tarafının keyfine ve insafına bırakılmamalıdır. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun  Birleşmiş Milletlerin 74. Genel Kurul Toplantısı sırasında Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’e vermiş olduğu cevabı destekliyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 25 Eylül Çarşamba )25 Eylül 2019 Çarşamba 09:44
  • Erdoğan, Guterres ile görüştü: Kıbrıs konusu da ele alındı25 Eylül 2019 Çarşamba 09:28
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!25 Eylül 2019 Çarşamba 07:35
  • Balon balıkları için balıkçılara 180 bin TL, ve sosyal sigorta prim destekleri için 54 bin TL ödeme yapıldı24 Eylül 2019 Salı 17:27
  • Taçoy: “Hedef borçsuz Kıbtek... Özelleştirme yok”24 Eylül 2019 Salı 17:24
  • Erhürman: “Federasyon 50 yıldır görüşülüyor diyenlerin formülü 150 yıl görüşülse de olmaz”24 Eylül 2019 Salı 17:14
  • Niyazi Kızılyürek Türkçe'nin AB dili olması girişimi başlattı24 Eylül 2019 Salı 15:08
  • BES: “Dipkarpaz Belediyesi’ndeki üyeler istifaya zorlanıyor”24 Eylül 2019 Salı 15:04
  • Tatar: “Kızılay ve Kızılhaç hareketlerine günümüzde her zamankinden daha çok ihtiyaç var”24 Eylül 2019 Salı 14:31
  • Baybars: İkamet ve vizeler tüzüğü 23 Ekim’de yürürlüğe girecek24 Eylül 2019 Salı 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti