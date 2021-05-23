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Karadeniz Kültür Derneği Murat Zeki Civelek ile devam dedi

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Karadeniz Kültür Derneği Murat Zeki Civelek ile devam dedi
Karadeniz Kültür Derneği Murat Zeki Civelek ile devam dedi

Karadeniz Kültür Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurulu 22.05.2021 Cumartesi günü Gazimağusa Dernek Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Saat 11:00 de başlayan, divan başkanlığını eski milletvekili ve eski dernek başkanı Ahmet Zengin’in yaptığı genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından faaliyet raporu ve mali rapor üyelere sunularak oy birliği ile ibra edildi.

Ardından başkanlık olarak tek aday olan Murat Zeki Civelek ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurula katılan dernek üyelerinin oy birliği ile görevlerine başladılar.

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