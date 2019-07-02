Karadeniz Kültür Derneği ve Arıklı aynı fikirde

Karadeniz Kültür Derneği yapmış olduğu çağrıda şu ifadelere yer verdi

Güvenlik ve Alternatif Çözümler

Taşkent köyü bölgesine düşen füze dolayısıyla gündemi meşgul eden güvenlik tartışmaları, KKTC halkında ortaya çıkan panik havası, Kıbrıs'ın çevresinde yaşanan yüksek tansiyon ve Kıbrıs müzakerelerinin belirsizliği bir kez daha KKTC'nin dış güvenliği sorununu düşünmemize yol açmıştır.

Bu bağlamda ülkemizi kaygılandıran bu soruna acil bir çözüm üretilmelidir. Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Anlaşması'na benzer bir sözleşmenin KKTC hava sahasını kapsayacak bir şekilde tanzim edilmesi toplumumuzu rahatlatıcı bir adım olabilir.

Ancak kısa vadeli bu çözümün haricinde KKTC'nin tanıtılması ya da Kırım ve Monaco yönetim modellerini de dikkate alan kapsamlı bir politika yürütmenin vakti gelmiştir. Zira KKTC halkının güvenliği GKRY'nin insafına bırakılamaz.