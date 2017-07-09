Karadeniz Kültür Derneği'nden konferans yorumu

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Crans Montana’daki, Kıbrıs konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasını, farklı ideolojideki liderlerin müzakereleri yürütmesinin iki toplum arasındaki görüş farklılıklarını ortadan kaldıramadığını gösterdiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Baki Aygün yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bazı konularda tavizkar yaklaşımlarda bulunmakla eleştirdi ve buna rağmen Rum tarafının uzlaşmaz tavırlarının herkesi ülkenin geleceğini yeniden düşünmeye sevk etmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının haklılığını dünyaya anlatabilmek için yeni politikalar ve fikirler üretmesi gerektiğini ifade den Aygün birikmiş iç sorunların yeniden ele alınabilmesi için erken seçime gidilerek yeni bir ruh ve motivasyonla KKTC’yi yaşanabilir ülke yapmak için çalışmak gerektiğini belirtti.

Aygün eski Çekoslavakya’dan ayrılan iki devletten biri olan Slovakya’nın Büyükelçiğinin Kıbrıs’taki tarafların ayrılma projeleri geliştirmelerine yardımcı olması gerektiği yönündeki fikrini de ifade etti.