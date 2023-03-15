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Karadeniz üzerinde tehlikeli gerilim: Rusya’dan ABD’ye çok sert suçlama

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Ukrayna’daki savaşta bir yıl geride kalırken ABD ve Rusya arasında tansiyon Karadeniz üzerinde bir anda fırladı, Moskova’dan Washington’a çok sert suçlamalar geldi.
Karadeniz üzerinde tehlikeli gerilim: Rusya’dan ABD’ye çok sert suçlama

Ukrayna'nın işgali sonrası ABD ve Rusya arasında gerilim, Karadeniz üzerinde yaşanan olayla tavan yaptı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), dün açıklama yaparak iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de ABD’ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu. Olayı “çok tehlikeli ve profesyonellik dışı” olarak tanımlayan ABD, Rusya’nın Washington Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, “MQ-9 hava aracımız uluslararası hava sahasında Rus uçağı tarafından vurulduğunda rutin operasyonlar yürütüyordu” diyerek ABD araçlarının uluslararası hava sahasında operasyon yürütmeye devam edeceğini belirtmişti.

Bua arada ABD'nin müttefiki İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace da Rusya'ya uluslararası hava sahasına saygı duyma çağrısı yaparak Washington'a destek verdi.

‘ÇARPIŞMA DEĞİL ANİ MANEVRA’

Bu açıklamalara Rusya'dan çok sert yanıtlar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, olayda savaş uçağının ABD İHA'sına çarptığını reddederek İHA'nın “ani manevra” sonucu düştüğünü savundu.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov ise ABD'yi provokasyonla suçladı. ABD'nin İHA'sını kasıtlı olarak Rusya'ya yönelttiğini ve sinyal cihazlarının da kapatıldığını savunan Antonov, “ABD'nin topraklarımızın hemen yanındaki askeri aktivitesi endişe verici. Bu olay açık bir provokasyon” dedi.

‘CASUS İHA’ SUÇLAMASI

Rus elçi, ABD'nin silahsız İHA'sının Ukrayna ordusuna bilgi taşıma görevi yürüttüğünü de ifade etti. Antonov, “Daha sonra Kiev tarafından askeri birliklerimizi ve topraklarımızı vurmak için kullanılacak istihbarat topluyorlardı” diye konuşarak olayın çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Karadeniz üzerindeki kriz, Ukrayna savaşının geçen yıl 24 Şubat'ta başlamasından bu yana Rusya ve ABD arasındaki en tehlikeli gerilim olarak görülüyor. Ukrayna savaşı sonrasında Rusya ile Kiev'e askeri destek veren ABD ve NATO arasında doğrudan çatışma ihtimalinden endişe ediliyor.

Rusya ve ABD, Ukrayna üzerinden olası bir çatışmayı önlemek üzere askeri olarak irtibat halinde olduklarını belirtiyor.

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