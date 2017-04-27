Karadeniz'de gemi kazası, Rus gemisi battı

Kilyos açıklarında Rus savaş gemisi ile canlı hayvan yüklü bir gemi çarpıştı.

İstanbul Kilyos açıklarında bir yük gemisiyle çarpışan Rus donanmasına ait gemi battı. Gemideki 78 personel kurtarılırken yük gemisinde hafif hasar oluştu. Kazaya yoğun sisin neden olduğu belirtiliyor.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında bir yük gemisiyle çarpışan Rus askeri gemi battı, 78 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Kaza 12.30 sıralarında Kilyos'un yaklaşık 18 mil açığında meydana geldi.

Canlı hayvan taşıyan Togo bayraklı "Youzarsıf H." adlı 81 metre uzunluğundaki gemi ile "Liman" isimli Rus bayraklı istihbarat gemisi çarpıştı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait arama kurtarma uçağı gönderildi.

Yapılan durum tespit çalışmasının ardından bölgeye TSK ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 63'ü Kıyı Emniyeti ekipleri, diğer 15'i ise "Youzarsıf H" gemisindeki mürettebat tarafından kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti ekiplerince Sahil Güvenlik gemilerine teslim edilen Rus mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada, saat 14.48'de Rus gemisinin tamamen battığı bildirildi.

YÜK GEMİSİNDE HASAR AZ

Romanya'dan Ürdün'e giden 17 mürettebatlı yük gemisinin ise önden hafif hasar aldığı ve yapılacak soruşturmanın ardından yoluna devam edebilecek durumda olduğu belirtildi. Yük taşıma gemisinde 8 bin 800 koyunun olduğu öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ YOĞUN SİS Mİ?

Çarpışmanın yoğun sis nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor.

YILDIRIM'DAN RUS MEVKİDAŞINA TELEFON

Kaza sonrası Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'i telefonla aradı.

Başbakan Yıldırım, görüşmede, Rus mevkidaşına, İstanbul Boğazı açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması sonucu yaşanan kaza nedeniyle üzüntülerini ifade etti.