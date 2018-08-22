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Karadeniz'de gerginlik! İngiliz savaş uçağı Rus savaş uçağını engelledi

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Karadeniz'deki NATO hava sahasının yakınında son dakika sıcak bir gelişme yaşandı. NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, Rus Su-30 Flanker jetlerinin önünü kesti.
Karadeniz'de gerginlik! İngiliz savaş uçağı Rus savaş uçağını engelledi

Romanya'daki NATO üssünden havalanan iki İngiliz Typhoon savaş uçağı, iki Rus jetini gökyüzünde durdurdu.

İngiltere, Karadeniz'deki NATO hava sahasının yakınında Rus Su-30 Flanker jetlerinin engellendiğini açıkladı.

İngiliz Typhoon savaş uçakları, geçen ay da Karadeniz üstünde Rus jetlerinin önünü kesmişti.

RUSYA'DAN İLK TEPKİ: Rusya'dan NATO'ya ilk tepki ise, en yetkili isimden, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, "NATO'nun askeri alt yapıları Rusya sınırına doğru hareket ediyor. Elbette biz de kendi altyapımızı güçlendireceğiz" dedi. Putin, uluslararası ittifakın askeri uçuşların müzakere edilmesini reddettiğini de savundu.

 

İKİ ÜLKE ARASINDA RUS AJAN KRİZİ YAŞANMIŞTI: İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal'in sinir sistemini çökerten Rus yapımı bir maddeyle zehirlendiğinin ortaya çıkması iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir gerginlik yaratmıştı. İki ülkeyi karşı karşıya getiren son süreç, 4 Mart Pazar günü İngiltere’nin güney batısındaki Salisbury kentinde bir baba ile kızının bilinçsiz halde bulunmasıyla başladı. Bir alışveriş merkezi önündeki bankta bulunan “babanın” hiç de sıradan bir geçmişi yoktu.

İNGİLİZLERE BİLGİ SIZDIRDI: Adı İngiliz basınına bomba gibi düşen Sergey Skripal, 2006 yılında Rusya’da İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanmış ve 13 yıl hapse mahkum edilmiş eski bir Rus istihbarat görevlisiydi.Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini ifşa ettiği öne sürülmüştü.

Skripal 2010 yılında dönemin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev tarafından affedilmiş ve daha sonra Rusya ile ABD arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen casus takasında yer almıştı. Skripal’in İngiltere’ye geçerek “emekliler” kenti olarak bilinen Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürdüğü, kızı Yulia ile birlikte zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması ile yıllar sonra ortaya çıkmış oldu.

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