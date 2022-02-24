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Karadeniz'de Türk gemisine bomba isabet etti

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Karadeniz'de Türk gemisine bomba isabet etti
Karadeniz'de Türk gemisine bomba isabet etti

Karadeniz'de Türk gemisine bomba isabet etti.

AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir.

 

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