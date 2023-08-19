Karadeniziler Derneği: "BM'yi uluslararası hukuka riayete davet ediyoruz"

İşte açıklama;

Karma nüfuslu Pile köyü KKTC'ye ulaşım konusunda yıllardır büyük sıkıntılar çekmektedir. Bu nedenle KKTC hükümeti Türklerin insani ihtiyacı olan Pile-Yiğitler yolu yapımına başlamıştır. Ancak Birleşmiş Milletler askerleri "ara bölge" olduğu gerekçesiyle yol yapımına müdahale etmeye çalışmıştır. KKTC sınırları içindeki yola barikatlar kurarak yol yapımını engellemeye çalışmak BM'nin haddini aşan bir tavırdır. Bu yüzden yol yapımını engellemek için fiziki güç kullanan BM askerlerine aynı yöntemle karşılık verilerek barikatlar kaldırılmıştır. Hiçbir kuvvet KKTC’nin egemenlik haklarını istismar edemeyeceği gibi bu hakların icrasını da engelleyemez. Bu hususta gösterdiği kararlılıktan ve haklı tepkiden dolayı hükümetimizi kutlarken BM’yi de uluslararası hukuka riayete davet ediyoruz.

Murat Zeki Civelek

Karadeniz Kültür Derneği Genel Bşk.