9. Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Karadenizliler Gecesi dün akşam yapıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gecede, Embiya Özdamar ve Batuhan Tatlı’nın eşlik ettiği Karadenizli Engin Talay ile Türkiye’den gelen Karadenizli sanatçı ApolasLermi sahne aldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi Ayşe Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Hamza Ersan Saner, UBP milletvekilleri Dursun Oğuz, Erdal Özcenk, Ali Pilli, Bağımsız milletvekili Menteş Gündüz, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, siyasi parti temsilcileri ile Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu da katıldı.

GİRNE VE İSKELE HORON EKİBİ GÖSTERİ SUNDU

Bu yıl 25.’si düzenlenen Karadenizliler Gecesi, saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sahneye ilk çıkan ekip, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Ekibi olurken, Kuzeyin Yıldızları İskele ve Girne horon ekipleri ayrı ayrı gösteri sundu. Gösterilerin ardından Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Baki Aygün, eğitmenler Ahmet Delibaş, Pembe Kurt, Tülin Kılıç ve Dr. Erdinç Özten’e teşekkür plaketi takdim etti.

SADIKOĞLU: “BİZ ANCAK BİRLİKTE TAMIZ, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Gecenin ev sahibi olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise, ‘42 yıl önce Kuzey’ den Kuzey’e adamızda başlayan dostluk, birliktelik ve de kardeşlik her geçen gün daha da büyüyor, bizleri daha da birbirimize bağlıyor’ şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu konuşmasında “Karadenizliler Gecesi Festival programımızın içerisinde en çok beklenen gecelerimizden biridir. Böylesi bir geceye ev sahipliği yapmak, organizasyonu işbirliği içerisinde sürdürmek bizim için apayrı bir onurdur” dedi.

Bizler birlikte her şeyin en güzelini başarırız” diyen Sadıkoğlu, yıllardır başarıyla sürdürülen Karadenizliler Gecesi’nde emeği geçen şimdiki başkan ve geçmiş dönem başkanlarını kutladı.

AYGÜN: “ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE ÖNEM VERİYORUZ”

Gecede konuşma yapan diğer bir isim ise KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Baki Aygün oldu. 25.’sini düzenledikleri Karadenizliler Gecesi’nin her geçen yıl daha da güzelleşerek devam ettiğini söyleyen Baki Aygün, çok kültürlülüğe önem verdikleri için geceye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Karadenizliler Kültür Derneği Başkanı Baki Aygün, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi taktim etti.

KONSER

25. Karadenizliler Gecesi, Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden ApolasLermi konseri ile son buldu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da vatandaşlara eşlik ederek onlarla birlikte horon tepti.

İSKELE FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Festivalde bu gece 19:30 ‘Cemal REBG ve Ahmet DEMİR’ Anısına

Minikler Halı Saha Turnuvası.

Yer: İskele Belediyesi Spor Tesisleri

21:00 22. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali ‘GALA GECESİ’

Katılan Ülkeler: KKTC, Türkiye, Arjantin, İspanya, Şili, Rusya,

Azerbaycan, Makedonya.

22:30 Yeni Erenköy Lisesi Dans Gruplarının Gösterileri

Yarın gece

19:30 ‘Cemal REBGE ve Ahmet DEMİR’ Anısına Minikler Halı Saha Turnuvası.

Yer: İskele Belediyesi Spor Tesisleri,

21:30 22. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin gösterileri.