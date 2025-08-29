  • BIST 11375.09
Karagil'den Sadıkoğlu'na ziyaret

Geçtiğimiz hafta başlayan ve ada genelinde ilk kez İskele’de hayata geçirilen Turizm Polisi, halk arasında büyük takdir görmeye devam ediyor.
Karagil'den Sadıkoğlu'na ziyaret

İskele Polis Müdürü de büyüyen ve bu büyümeye bağlı olarak gelişen İskele’de ilk kez hayat bulan projeye katkı koyan İskele Belediyesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Turizm Polisi uygulamasında İskele Belediyesi’nin önemli destekler sağladığını belirtti, katkılarından ötürü Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

 

İSKELE POLİS MÜDÜRÜ, KATKILARINDAN ÖTÜRÜ İSKELE BELEDİYE BAŞKANI’NA TEŞEKKÜR ETTİ

İskele Belediyesi Halk Plajında bulunan Yürüyüş Yolunda yer alan ve İskele Belediyesi Proje Birimi tarafından tasarlanarak Polis Genel Müdürlüğünün kullanımına tahsis edilen Mobil Polis Karakolu çatısı altında Turizm Polisleri hafta içi günleri 14.00-23.00, hafta sonu ve tatil günleri ise 10.00-24.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. İskele Belediyesi tarafından hibe edilen bisikletlerle ya da yaya olarak özellikle sahil kesiminde devriye gezen Turizm Polisleri halkın da takdirini topluyor.  İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, İskele’ye kazandırılan ve ülkede ilk olma özelliğine sahip Turizm Polisi uygulamasına yaptığı katkılardan dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. İskele’nin turizm açısından gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu hatırlatan Karagil, Turizm Polisi uygulamasının ilçeye değer kattığını ve bu süreçte İskele Belediyesi’nin önemli destekler sağladığını belirtti. Katkılarından ötürü Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Karagil, iş birliğinin önemini vurguladı.

 

SADIKOĞLU: “POLİS TEŞKİLATIMIZ İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplumun huzur ve güvenliği, belediyemiz için her zaman öncelikli konuların başında geliyor diyen Başkan Sadıkoğlu, İskele’nin güvenli, huzurlu ve aynı zamanda turizm açısından cazip bir kent olması için özelde İskele Polis Müdürlüğü genelde ise Polis Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.  İskele Belediye Başkanı konuşmasının sonunda ise İskele Belediyesi ve İskele Polis Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sayesinde ilçede huzur ve güven ortamının güçlenerek devam edeceğinin de altını çizdi.

