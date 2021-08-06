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Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu 10 Ağustos'ta Girne'de

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Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında Tiyatro Sanatçısı-Sanat Yönetmeni İzel Seylani'yle Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu 10 Ağustos 2021 Salı akşamı çocuklarla buluşuyor.
Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu 10 Ağustos'ta Girne'de

 

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri kapsamında Tiyatro Sanatçısı-Sanat Yönetmeni İzel Seylani'yle Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu 10 Ağustos 2021 Salı akşamı çocuklarla buluşuyor.

 

Girne Belediyesi’nin tüm çocuklar için ücretsiz düzenlediği etkinlik, 20.00-22.00 saatleri arasında Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda gerçekleştirilecek. Covid 19 önlemleri dikkate alınarak açık alanda yapılacak etkinliğe 6-12 yaş grubu tüm çocukların katılabileceği ve gösteri için kayıt yapılması gerektiği belirtildi.  Kayıt ve bilgi için 0392 815 15 08 – 0539 112 63 63 numaralar aranabilecek.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların kültürle, sanatla büyümesinin bireysel gelişiminde önemine dikkat çekerek, ailelerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Covid 19 salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek yaz boyunca çocuklar için etkinlikler düzenlediklerini belirten Güngördü, açık alanda gerçekleştirilecek Karagöz-Hacivat Gölge oyununa tüm çocukları davet etti.

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