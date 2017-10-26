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“Karahan On Air”, YDÜ İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu

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“Karahan On Air”, YDÜ İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Medya Çalıştayı kapsamında sevilen radyo program yapımcısı Ali Karahan’ı ağırladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Karahan On Air” adıyla uzun yıllardır Radyo Güven’de haber spikeri,  program yapımcısı ve sunucusu, Ali Karahan İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştığı belirtildi.

20 yılı aşkın bir süredir profesyonel bir radyocu olan Karahan İletişim Fakültesi öğrencilerine, radyo program yapım aşamaları, nitelikli radyo programcılığı, gelişen ve değişen radyo yayıncılığı  gibi konularda bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı. 2 saat süren söyleşide öğrenciler gelecekteki mesleklerine dair merak ettikleri konularda bilgilendiler.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrt.Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ufuk Çelik ve Yrd.Doç.Dr. Sinem Kasımoğlu yaptıkları ortak açıklamada, teorik eğitimin yanısıra uygulamaya yönelik eğitim süreçlerine de büyük önem verdikleri, zaman zaman mesleğinde başarılı isimlerle öğrencileri buluşturarak, İletişim Fakültesi’nde verilen teorik eğitimin, uygulamayla desteklenmesi amacıyla başarılı iletişimcilerle öğrenci arasında köprü olma misyonunu sürdürdükleri belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Medya Çalıştayı kapsamında gerçekleşen etkinlik öğrenciler tarafından  ilgiyle izlendi.

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