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Karahasan'dan flaş iddia:Dendias'tan Tatar'a ''atanmış cumhurbaşkanı'' söylemi

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Gazeteci Sefa Karahasan sosyal medya hesabından bir iddiada bulundu
Karahasan'dan flaş iddia:Dendias'tan Tatar'a ''atanmış cumhurbaşkanı'' söylemi

Gazeteci Sefa Karahasan sosyal medya hesabından bir iddiada bulundu.

Karahasan'ın paylaşımı şu şekilde:

Yunan Bakan Nikos Dendias 5+1’de Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a “Atanmış Cumhurbaşkanı” sözünü kullandı. Bakanımız Mevlut Cavusoglu  Dendias’a “Nikos Anastasiades ’e atanmış diyor muyum? Tanımasam da saygı duyuyorum sen de duyacaksın” ayarı verdi. Dendias konuşmasını düzeltti!

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