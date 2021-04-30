Karahasan'dan flaş iddia:Dendias'tan Tatar'a ''atanmış cumhurbaşkanı'' söylemi

Gazeteci Sefa Karahasan sosyal medya hesabından bir iddiada bulundu.
Karahasan'ın paylaşımı şu şekilde:
Yunan Bakan Nikos Dendias 5+1’de Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a “Atanmış Cumhurbaşkanı” sözünü kullandı. Bakanımız Mevlut Cavusoglu Dendias’a “Nikos Anastasiades ’e atanmış diyor muyum? Tanımasam da saygı duyuyorum sen de duyacaksın” ayarı verdi. Dendias konuşmasını düzeltti!
Yunan Bakan @NikosDendias 5+1’de Cumhurbaşkanımız @ersinrtatar’a “Atanmış Cumhurbaşkanı” sözünü kullandı. Bakanımız @MevlutCavusoglu Dendias’a “Nikos, @AnastasiadesCY’e atanmış diyor muyum? Tanımasam da saygı duyuyorum sen de duyacaksın” ayarı verdi. Dendias konuşmasını düzeltti! pic.twitter.com/BjoERZadMX—
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