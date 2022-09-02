Karaismailoğlu: Türkiye'nin bir eli her zaman KKTC'nin üzerindedir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda 15.30'da gerçekleşen görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlı Erhan Arıklı konuk bakanla bazı toplantılar yaparak Ulaştırma Bakanlığı'nın içinde bulunduğu durumla ilgili bazı yardım taleplerinde bulunduklarını aktardı.

Karayolları, deniz limanları, telekomünikasyon vb. alanlardaki sıkıntıların yanı sıra, en önemli ve gündemde olan konunun Ercan Havaalanı konusu olduğunu aktaran Bakan Arıklı, yıllardan beri bitmeyen havaalanı konusunda konuk bakandan arabuluculuk talep ettiklerini ve Karaismailoğlu'nun da konunun sulh yoluyla çözülmesini sağladığını kaydederek, teşekkür etti.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yeni havalimanıyla ilgili problemlerin çözüldüğünü, 50 yılın da ötesi düşünülerek hazırlanmış KKTC'ye yakışır projenin Kasım ayı başında hizmete sokulabileceğini kaydetti.

Yeni Ercan Havaalanı'nın yüzde 99'unun tamamlandığını yüzde 1'lik kısmının kaldığını anlatan Karaismailoğlu, Kasım ayı başında tamamlanacak projenin, Kıbrıslı Türkler için bir gurur vesilesi olacağını söyledi.

Karaismailoğlu, karayollarıyla ilgili bazı çalışmaların da sürdüğünü aktararak, söz konusu yolların da havaalanıyla birlikte açılarak hizmete sokulacağını, Türkiye'nin bir elinin her zaman KKTC üzerinde olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini kaydetti.