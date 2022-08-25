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Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yol haritamızda emin adımlarla ilerlemekteyiz" dedi.
Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “TUSAŞ tesislerindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde yapımı devam eden ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’da, 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedefledik. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yol haritamızda emin adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 7’ncisi düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması’ndaki uydu fırlatma finali, Aksaray Tuz Gölü’ndeki Hisar Atış Alanı’nda düzenlendi. Finale Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Teknolojik anlamda üretilen milli ürünlerle dünya çapında küresel üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedeflediklerini söyleyen Karaismailoğlu, “Altyapısını hazırladığımız büyük hedeflerimiz var. Yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedefledik. Dünyanın örnek alarak seyrettiği projeleri bir bir bütünleyip milletimize kazandırıyoruz” diye konuştu.

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