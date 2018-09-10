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Karakaya isyan etti: Alt yapıda 50 yaşındakiler de oynasın

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Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu Üyesi, alt yapılar sorumlusu Enver Karakaya, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na isyan etti.
Karakaya isyan etti: Alt yapıda 50 yaşındakiler de oynasın

Karakaya, federasyon yönetiminin, kimseyle konuşmadan, hiçbir takımla istişare etmeden, U-21 alt yapı liginde "22 yaşındaki futbolcuya oynama izni vermesini" eleştirdi.

Bu anlayışla, alt yapıların sağlıklı çalışması, futbolcu yetişmesinin mümkün olmadığını belirten Karakaya, şu ifadeleri kullandı: "Sezon başlamadan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu müthiş işlere imza atıyor. Ligin başlamasına 10 gün kalmış, arkadaşlar ansızın 22 yaşındaki oyuncuların U21 liginde oynayabileceği kararını alıyor. Kime sordunuz, kimle konuştunuz da bu kararı aldınız? Hangi kulübün çıkarları için alındı bu karar açıklayın? Hayır böyle bir karar alacaksan, sezon bittiğinde alırsın ki ben de 2 aydan fazladır açtığım antrenman sezonuna o yaştaki futbolcularımı da çağırayım. Ona göre transfer yapayım, ona göre oyuncu göndereyim takımdan. Bu ligin statüsünü birincisi U22 ligi olarak değiştirin, çünkü bu lig artık U21 ligi değildir. Hatta bence en iyisi yaş sınırını da değiştirin, U50 ligi yapın ki biz da oynayıp keyfimizi yapalım. Boş verin genç futbolcuları ne önemi var!"

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