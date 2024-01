Karakaya: Türk adaletine güveniyoruz

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’inin 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin kabulü ardından ilk dava Türkiye saatiyle bugün saat 09.00’da başlıyor.

Bu sabah 08.00’den itibaren mahkeme önünde toplanan kalabalık, pankartlarla adalet arayışlarını vurguladı.

-Aileler mahkeme önünde

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 11 aydır her nefeslerinde haykırdıkları adalet için Adıyaman’a geldiklerini söyledi.

“6 Şubat depremi ile yıkılan ve binlerce insana mezar olan bu coğrafyada, adalet aramak adına bugün birlikteyiz” diyen Karakaya, adalet arayışlarının sadece 72 cana mezar olan Grand İsias Otel davasındaki sanıkların cezalandırılması için değil, sevdikleri, can parçaları kendilerinden koparılan, yuvaları yıkılan tüm depremzedeler için olduğunu vurguladı.

-Deprem bu ülkenin gerçeği

“35 canımızı bizlerden koparan ve adeta bizleri de bu şehre gömen bu ahlaksız zihniyet maalesef bu coğrafyada on binlerce can almış, yüzbinlerce kişiyi yuvasız bırakmıştır” diyen Karakaya, depremin bu ülkenin bir gerçeği olduğunu, aktif fay hatlarında yer alan her bölgede deprem olmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarih yüzyıllardır bu coğrafyada deprem felaketlerine tanık olmuştur. Ama binlerce masumun ölümüne neden olan, bizlerin canlarını alan, bizleri de diri diri öldüren depremler değildir, adeta toplu mezar inşa edenler ve bunlara katkı koyan ve göz yuman ahlaksızlardır.”

-“Grand İsias Oteli yaratan her birey suçludur”

Grand İsias Oteli yaratan her bireyin suçlu olduğunu söyleyen Ruşen Yücesoylu Karakaya, deprem sanıklarının tümünün cinayet ile yargılanması gerektiğine dikkat çekti.

Karakaya, “Hukuk, bu haysiyet yoksunu, sorumsuz ve insafsız, katil zihniyetlere üstünlüğünü gösterdiği gün Türkiye’de adalet sağlanacak ve gelecek nesiller daha güvenli alanlarda yaşayacaktır” dedi.

Karakaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler bugün Adalet aramak adına Adıyaman’dayız. Küçücük yürekleriyle, spor aşkıyla bu şehire sadece 5 günlüğüne gelerek evlerine tabutlarda gönderilen çocuklarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, rehber dostlarımız ve bütün deprem mağdurları için burdayız.”

-“Türk adaletine güveniyoruz”

Türk adaletine güvendiklerini vurgulayan Karakaya, mahkeme için hazırlanan teknik raporda açıkça belirtildiği üzere inşaat malzemesinden çalınan, donatısının eksik olduğu, kaçak kat çıkıldığı, mevzuata uyulmadığı kesin olarak tespit edilmiş Grand İsias Otel sanıklarının ‘olası kast” ile yargılanarak hüküm giymeleri için burada olduklarını kaydetti.

-“Davamızın deprem suçluları için emsal olması için buradayız”

“Adıyaman özelinde bütün deprem bölgesindeki depremzedeler için buradayız. Davamızın deprem suçluları için emsal olması için buradayız” diyen Karakaya, adalet arayışlarının otel konusunda adı geçen ve otel ile ilgili olan bütün suçlular hak ettikleri cezayı alana dek süreceğini vurguladı.

Karakaya sözlerini şöyle tamamladı:

“Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere sabırlar dileriz.

İlk günden itibaren adalet arayışımızda yanımızda olan bütün yetkililere, hukukçulara, mimar ve mühendislere, basın emekçilerine ve tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler