  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Karakol Bölgesinde Yangın

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Karakol Bölgesinde Yangın

24.07.2022 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Gazimağusa’da, Karakol Bölgesinde bulunan bir apartman dairesinin balkonunda meydana gelen yangın sonucu, 10 adet ahşap çıta, 2 adet çamaşır kurutma teli, 4 çift ayakkabı, oyuncak yol kaykayı ve halı yanmış olup, 5 adet kamera tripot ayağı ise ısıdan zarar görürken, balkonun kapı camları ise ısıdan kırıldı.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:15
  • İzinsiz Ateş Yaktı... Yangına Sebep Oldu17 Temmuz 2022 Pazar 11:29
  • Buzluk Motorlarını Çaldı16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:02
  • Mağusa'da Hırsızlık13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:29
  • Arkalarında çöplerini bıraktılar09 Temmuz 2022 Cumartesi 19:16
  • Yüksekten Düşen Şahıs Yoğun Bakıma Alındı05 Temmuz 2022 Salı 13:19
  • Zararım 30 Bin TL’nin üstünde… Size hakkımı helal etmiyorum!05 Temmuz 2022 Salı 11:19
  • Gazimağusa'ya su verilmiyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 20:32
  • Uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:40
  • Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da kutlandı01 Temmuz 2022 Cuma 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti