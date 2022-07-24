Karakol Bölgesinde Yangın

24.07.2022 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Gazimağusa’da, Karakol Bölgesinde bulunan bir apartman dairesinin balkonunda meydana gelen yangın sonucu, 10 adet ahşap çıta, 2 adet çamaşır kurutma teli, 4 çift ayakkabı, oyuncak yol kaykayı ve halı yanmış olup, 5 adet kamera tripot ayağı ise ısıdan zarar görürken, balkonun kapı camları ise ısıdan kırıldı.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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