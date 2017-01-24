Karakol İlkokulu’nda çevre etkinliği düzenlendi

Her Daim Dostlar’ın girişimiyle, Karakol İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Gazimağusalı çevre gönüllülerinin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Her Daim Dostlar’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in de katıldığı etkinlik, “geleceğin büyüklerinin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri konusunda, bugünün büyüklerine de örnek olmak, dikkatlerini çevre konusuna çekmek amacıyla” yapıldı.

Etkinliğin organizasyonunda büyük katkıları olan bakanlık ve okul yönetimine teşekkür eden Her Daim Dostlar İnisiyatifi Başkanı Yusuf Şentuğ, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e de hem etkinliğe katıldığı hem de verdiği mesajlar için teşekkür etti.