Karakol İlkokulu’ndan Arter’e ziyaret

Karakol İlkokulu’ndan 64 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter 2. sınıf öğrencileri ile sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Arter, öğrencilerle yaptığı sohbette çevre temizliği, kitap okuma, su kullanımı ve tasarrufu konularının öneminden bahsetti.

Başkan Arter, geçmişte büyük sorun olan sokak hayvanlarının aç ve sağlıksız koşullardan kurtarılması için oluşturulan barınakta yaklaşık 500 hayvana bakıldığını belirtti.

Arter, köpek sahibi olmak isteyen çocukların anne ve babalarından izin alarak barınaktan köpek sahibi olabileceklerini, köpekleri için yer sıkıntısı olan ailelere ise köpekleri için barınakta yer verilebileceğini kaydetti.

Karakol İlkokulu öğretmenlerinden Şebnem Bahali, geçmişte öğrencilerin okula gidiş ve gelişlerde sokak köpekleri yüzünden sıkıntı çektiklerini barınak sayesinde bu sıkıntının belediye tarafından çözüldüğünü ifade etti.

Bahali, sokak hayvanlarına barınakta temiz ve sıcak ortam sağladığı için Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.