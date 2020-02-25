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Karakol komutanından depremzedelere: Size az bile!

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Eşmepınar Karakol Komutanı, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Van'daki depremzedelere, "Size az bile" dedi.
Karakol komutanından depremzedelere: Size az bile!

İRAN-Hoy merkezli meydana gelen ve Van’ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler ve Özpınar köylerini de vuran 5.9 şiddetindeki depremde, 9 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce hayvan da telef oldu. "Kar temizleme çalışması için 9 milyon harcadık" diyen Van Valisi'nin açıklamalarına rağmen deprem sırasında yolların kapalı olması nedeniyle kurtarma ekipleri ve halk bölgeye güçlükle ulaştı.
Bölgeye gerekli yardımların ulaşması konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten köylüler, şu ana kadar sadece Özpınar köyüne 25 çadırın kurulduğunu ancak Gelenler köyüne henüz çadır kurulmadığını belirtti.

KÖYLÜLER VAN’A GÖÇ EDİYOR

Köy sakinlerinin büyük bir bölümü geçici olarak Van kent merkezine göç etti. Özellikle çocuklarını Van’a gönderen köylüler, kalan hayvanları için köylerde kalmayı sürdürüyor.

KARAKOL KOMUTANI: SİZE AZ BİLE!

Deprem sırasında ilk olarak köylere gelenler ise Eşmepınar Karakolu askerleri oldu. Kurtarma ekiplerinin değil de Türk askerlerinin gelmesine tepki gösteren köylüler, “Siz değil, kurtarma ekipleri gelsin" deyince, Eşmepınar Karakolu Komutanı da "Bu olanlar size az bile" ifadesini kullanarak, askerleriyle birlikte köyden ayrıldı.

SOYLU, YARDIM İSTEYEN DERNEĞE MÜDAHALE ETTİ

Karakol Komutanı köylülere bunu söylerken, Başkale (Elbak) Derneği de sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Ancak çağrıyı gören Türk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dernek yöneticilerini 'uyararak', "Anlayışlı olun" diye yazdı. Soylu’nun yanıtının ardından Başkale Derneği yöneticileri yardım çağrısını kaldırdı.

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