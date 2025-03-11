karakolda ölüm! Barolar Birliği: Etkin ve şeffaf bir soruşturma şart!

Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) tarafından bugün sabaha karşı Boğaz Polis Karakolu’nda yaşamını sonlandıran 41 yaşındaki Eziz Sapartagaganov’a ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “PGM’ye bağlı Boğaz Karakolu’nda tutuklu olan Eziz Sapartagaganov’un karakol hücresinde hayatını kaybetmesi ve akabinde ölümünün intihar olduğunun açıklanması üzerinde ciddiyetle durulması gereken hayati bir hak ihlali görünümündedir” denildi.

Açıklamada, dört madde sıralanarak, şu ifadelere yer verildi:

“1. Etkin ve şeffaf bir soruşturma şarttır: Eziz Sapartagaganov’un ölümünün tüm detaylarıyla aydınlatılması için yürütülecek soruşturma hem Polis Teşkilatı ve Bakanlar Kurulu tarafından uluslararası insan hakları standartlarına uygun şekilde yürütülmeli hem de Fasıl 153 Ölüm Sorgu Yargıçları Yasası’nın 6. Maddesi tahtında Yargı tarafından gerekli soruşturma yürütülmelidir.

2. Gözaltı koşulları ve denetimlerin artırılması: Bu trajik olay, karakollardaki gözaltı koşullarının güvenli ve sağlıklı olmadığı konusundaki tartışmayı yeniden gündeme getirmelidir. Tutukluların haklarının korunması ve olası ihlallerin önlenmesi için karakollarda fiziksel ve psikolojik güvenliği artıracak önlemler acilen alınmalıdır.

3. İnsan haklarına saygı ve kötü muamelenin önlenmesi: Gözaltında bulunan kişilerin yaşam hakkı başta olmak üzere tüm temel haklarının korunması, hukuk devletinin en temel gereğidir. Bu kapsamda, öncelikle işkence ve kötü muamele ceza yasasında suç kapsamına alınmalı, bu tür iddiaları tarafsız şekilde soruşturacak denetim mekanizmaları kurulmalı ve tutuklu – mahkumların sağlık kontrollerinin İstanbul Protokolü çerçevesinde yapılması sağlanmalıdır.

4. Yetkililere ve kamuoyuna çağrımız: Polis Genel Müdürlüğü, olayla ilgili tatmin edici ve ayrıntılı açıklamalar yapmalı, herhangi bir ihmal saptanması halinde sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. Polis Müdürlükleri ve karakollardaki tutukluluk ve hücre koşullarının iyileştirilmesi için gerekli önlemler bir an önce hayata geçirilmelidir. Karakol, cezaevi ve diğer alıkonma mekanlarının bağımsız sivil denetime açılması sağlanmalıdır.”

“BU CAN KAYBININ SORUMLULUĞU HEPİMİZİN ÜZERİNDE”

Birlikten yapılan açıklamada, “Bu tedbirlerin bugüne değin alınmamış olması, aynı olayların belli aralıklarla tekrar yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bu can kaybının sorumluluğu hepimizin üzerindedir. Gereğinin yapılmaması halinde benzer acı tablolarla karşılaşmamız kaçınılmazdır” ifadeleri kullanıldı.