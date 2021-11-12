Karakum Anaokulu’nda 2 öğrenci pozitif, okul kapatıldı!
Okulda eğitime 22 Kasım'a kadar ara verildi.
VAKALAR ARTIYOR
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.341 olup, 143'ü yerel 184 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir . 38 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 143 kişi ise yerel vakadır.
33 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 53 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
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