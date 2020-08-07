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Karakum Bölgesinde Kamusal Alandaki Karavan Bölgeden Çıkartıldı

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Girne Belediyesi zabıta ekipleri karavanı bölgeden kaldırdı…
Karakum Bölgesinde Kamusal Alandaki Karavan Bölgeden Çıkartıldı

 

Perşembe günü tarafımızdan tespit edilen, Girne Belediyesi sınırları içerisindeki Karakum Bölgesindeki karavan ve çadır, bugün sabah erken saatlerde Girne Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan belediye yetkilileri; “Karakum bölgesindeki kamusal alanda beton dökülerek üzerine sabitlenen karavan, zabıta ekiplerimiz tarafından bölgeden kaldırılarak, karavan sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır”.

Yetkililer bu veya buna benzer izinsiz gelişmelere bölgemizde kesinlikle izin verilmeyeceğini açık bir şekilde ifade ettiler. 

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