Karakum’daki Zeyko kime verildi?

Taner ULUTAŞ



Bir süre önce temizlik yapılan ve temizlenilen binaya bir süredir güvenlik elemanı konularak giriş ve çıkışlara müsaade edilmediği öne sürülüyor. Olta ile balık tutmak için Zeykobinasının bulunduğu arazi içerisinden geçip, denize gitmek isteyenlere güvenlik elemanlarının izin vermediği belirtiliyor. Kime verildiği –peşkeş veya kiralandığı merak edilen Zeyko’da bir süre önce 3 gün temizlik yapıldığı ileri sürülüyor.

Zeyko Yağ Fabrikası’nın bulunduğu deniz kenarındaki 45 dönümlük arazinin değerinin çok yüksek olduğu ve milyonlarca Stg. İle ifade edildiği dile getiriliyor. Devlete ait olup da kullanım hakkının kooperatifte olan eskiZeyko Yağ Fabrikası’nın, Girne bölgesine yatırım yapmak isteyen kişilerin iştahını kabarttığı ileri sürülüyor.

Güvenilir bir kaynak (İsmi bizde saklı) yaptığı açıklamada, “Karakum’daki Zeyko’yu birilerine vermişler. Kapıda sürekli özel güvenlik duruyor. Arkadaşlarım oraya balık tutmak için gittiler. Güvenlik denize geçmelerine izin vermedi” dedi. Ayni kaynak açıklamasına devamla, “Bir süre önce Zeyko’da 3 gün temizlik yapıldı. Etraf temizlenmişti. Sonrasında da kapıya güvenlik elemanı kondu. Denize geçişe bile izin verilmiyor.TamamZeyko birilerine peşkeş çekilmiş veya verilmiş olabilir ama denize bile geçiş izni verilmemesi neyin nesi oluyor. KKTC’de gelen de giden de ayni” ifadesinde bulundu.