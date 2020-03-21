Karaman: Dome Hotel’de öğrenciler için 90 oda hazır

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, Başbakan Ersin Tatar’ın “Dome Hotel’i bile öğrencilere açamadık” sözleri üzerine açıklama yaptı.

Karaman, Dome Hotel’de öğrenciler için 90 odanın hazır olduğunu ve Başbakanın da bunu bildiğini belirtti. Karaman, “Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan beyanı doğru değildir. Sayın bakanlar ve Otelciler Birliği de "ihtiyaç halinde" bu imkandan faydalanacaklarını bize bildirip teşekkür etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla.” İfadelerini kullandı.