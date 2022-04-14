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Karamollaoğlu 'bunu ilk kez söylüyorum' dedi: Üçüncü ittifak olabilir

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Seçim kanunundaki değişikliği değerlendiren Temel Karamollaoğlu, 'Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum' dedi.
Karamollaoğlu 'bunu ilk kez söylüyorum' dedi: Üçüncü ittifak olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV'ye açıklamalarda bulundu. 

AKP ve MHP'nin yeni seçim kanununa ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" ifadesini kullandı. 

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