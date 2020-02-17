Karamollaoğlu: 'FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin kendisidir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, T24’ten Murat Sabuncu ve Prof. Tayfun Atay’a verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasıyla ilgili konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, T24’ten Murat Sabuncu ve Prof. Tayfun Atay’a verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasıyla ilgili konuştu.

Quote Message: Bir partiye içinde örneğin CHP’de, MHP’de bir iki FETÖ’cü var diye siyasi ayak denemez. Siyasi ayak AK Parti’nin kendisidir." from Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Bir partiye içinde örneğin CHP’de, MHP’de bir iki FETÖ’cü var diye siyasi ayak denemez. Siyasi ayak AK Parti’nin kendisidir." Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı

Quote Message: Mutlak güç bozar, AK Parti tek mutlak güç haline geldi. Her baskıcı yönetim kendie sonunu kendi hazırlar." from Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Mutlak güç bozar, AK Parti tek mutlak güç haline geldi. Her baskıcı yönetim kendie sonunu kendi hazırlar." Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı

Karamollaoğlu, yarın görülecek Gezi Davası duruşmasıyla ilgili de şunları söyledi: