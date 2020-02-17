  • BIST 121.090
  • Altın 307,567
  • Dolar 6,0445
  • Euro 6,5508
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Karamollaoğlu: 'FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin kendisidir'

»
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, T24’ten Murat Sabuncu ve Prof. Tayfun Atay’a verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasıyla ilgili konuştu.
Karamollaoğlu: 'FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin kendisidir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, T24’ten Murat Sabuncu ve Prof. Tayfun Atay’a verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasıyla ilgili konuştu.

Quote Message: Bir partiye içinde örneğin CHP’de, MHP’de bir iki FETÖ’cü var diye siyasi ayak denemez. Siyasi ayak AK Parti’nin kendisidir." from Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı

Bir partiye içinde örneğin CHP’de, MHP’de bir iki FETÖ’cü var diye siyasi ayak denemez. Siyasi ayak AK Parti’nin kendisidir."

Temel KaramollaoğluSaadet Partisi Genel Başkanı
Quote Message: Mutlak güç bozar, AK Parti tek mutlak güç haline geldi. Her baskıcı yönetim kendie sonunu kendi hazırlar." from Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı

Mutlak güç bozar, AK Parti tek mutlak güç haline geldi. Her baskıcı yönetim kendie sonunu kendi hazırlar."

Temel KaramollaoğluSaadet Partisi Genel Başkanı

Karamollaoğlu, yarın görülecek Gezi Davası duruşmasıyla ilgili de şunları söyledi:

Quote Message: Gezi Davası’nın yeni yaralar açmamasını, iktidarın gerekli hassasiyeti göstermesini temenni ediyorum.” from Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı

Gezi Davası’nın yeni yaralar açmamasını, iktidarın gerekli hassasiyeti göstermesini temenni ediyorum.”

Temel KaramollaoğluSaadet Partisi Genel Başkanı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Peskov'dan Erdoğan'a yanıt: Libya'da Rus askeri yok17 Şubat 2020 Pazartesi 14:41
  • HDP'li eş başkana ölüm tehdidi17 Şubat 2020 Pazartesi 14:37
  • Tipini beğenmediğinden dolayı palyaçoya önce yumruk attı17 Şubat 2020 Pazartesi 13:20
  • 'Taciz' iddiasıyla dövülen Tiktok fenomeni gencin beyin ölümü gerçekleşti17 Şubat 2020 Pazartesi 12:51
  • Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Hindistan Dışişleri'ne çağırıldı17 Şubat 2020 Pazartesi 12:09
  • TÜİK: Türkiye’nin yarısı mutlu; oran 17 yılın en düşük seviyesinde17 Şubat 2020 Pazartesi 12:06
  • “Trump Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti"17 Şubat 2020 Pazartesi 10:49
  • Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Ölen Özgür Duran'ın akrabası konuştu17 Şubat 2020 Pazartesi 10:22
  • Yeni Şafak yazarı: Darbe laikçi ve Kemalist şebekelerden gelecek17 Şubat 2020 Pazartesi 10:16
  • Konya'da İki çocuk babası kamyon şoförü, 'geçim sıkıntısı sebebiyle' kendisini kamyona asarak intihar etti16 Şubat 2020 Pazar 20:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti