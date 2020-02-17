Karamollaoğlu: 'FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin kendisidir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, T24’ten Murat Sabuncu ve Prof. Tayfun Atay’a verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasıyla ilgili konuştu.
Quote Message: Bir partiye içinde örneğin CHP’de, MHP’de bir iki FETÖ’cü var diye siyasi ayak denemez. Siyasi ayak AK Parti’nin kendisidir." from Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı
Bir partiye içinde örneğin CHP’de, MHP’de bir iki FETÖ’cü var diye siyasi ayak denemez. Siyasi ayak AK Parti’nin kendisidir."
Quote Message: Mutlak güç bozar, AK Parti tek mutlak güç haline geldi. Her baskıcı yönetim kendie sonunu kendi hazırlar." from Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı
Mutlak güç bozar, AK Parti tek mutlak güç haline geldi. Her baskıcı yönetim kendie sonunu kendi hazırlar."
Karamollaoğlu, yarın görülecek Gezi Davası duruşmasıyla ilgili de şunları söyledi:
Quote Message: Gezi Davası’nın yeni yaralar açmamasını, iktidarın gerekli hassasiyeti göstermesini temenni ediyorum.” from Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı
Gezi Davası’nın yeni yaralar açmamasını, iktidarın gerekli hassasiyeti göstermesini temenni ediyorum.”
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