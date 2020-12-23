Karamollaoğlu: İktidar ya Doğu Türkistan'ı seçecek ya da Doğu Perinçek'i

Karamollaoğlu "AK Parti ve MHP’ye gönül veren kardeşlerimiz; sizler, Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere karşı üstünüze düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve kardeşlerimize el uzatılması için gönül verdiğiniz partilere baskı uygulamalısınız" diye konuştu

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Salgın nedeniyle meydana gelen ekonomik sorunlara hükümetin çare bulması gerektiğini belirten Karamollaoğlu "Vatandaş, geçimini nasıl sağlayacağını, faturasını nasıl ödeyeceğini, evinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilemiyor. İktidar olarak siz, herkesin karnının doyması ile mükellefsiniz. Açlık çekenlerle karşı karşıya gelmiyorlar; yükselen sesleri de sadece muhalif bir tepki gibi görüyorlar. Ne yazık ki halkın dertlerinden bihaberler" diye konuştu.

Daha önce yaptıkları destek teklifini tekrarladıklarını kaydeden Karamollaoğlu "Her vatandaşımıza 1000 TL destek verilmesi gerekir. Pandemi sürecinden etkilenen esnaflarımızın mutlaka ellerinden tutup, onları ayakta tutmalıyız" dedi.

Esnafa hibe desteği önerisi

İşletmelere; elektrik, doğalgaz, su desteği verilmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu "Kredi paketleri yerine, işletme sahiplerine ve esnafımıza hibe destekleri yapılmalıdı" diye konuştu.

Karamollaoğlu açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

Üzülerek ifade etmek isterim ki; milletimiz, bütçede bulamadığı umudu şimdi piyango biletinde arıyor. İktidardaki arkadaşlarımız, bizden ayrılıp yeni bir yola çıktıkları zaman; “yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele etmek” ilkelerini sıkça dile getiriyorlardı ama şimdi bu mefhumları ağızlarına bile alamıyorlar. Bu arkadaşların değiştirmek istedikleri düzen, kendilerini değiştirdi. Siz, bir yanlışı bin defa da tekrarlasanız; bu, yine yanlıştır! Psikolojik bir şekilde tekrarlama yaparak gerçeği değiştirmek istiyorlar.

"Başörtüsü mücadelesi ile iktidara gelenlerin onur kırması bir utanç vesilesidir"

SP lideri, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen "çıplak arama" iddialarına da değindi.

Çıplak arama ile ilgili yönetmelikte "çıplak arama makul ve ciddi emareler bulunursa yapılabilir ve bu arama cezaevi tabibi tarafından gerçekleştirilir" ifadelerinin yer aldığını hatırlatan Karamollaoğlu şu ifadelerle devam etti:

Yani gardiyanlar ve polisler, bu aramayı keyfi ve yaygın olarak yapamaz. Mevzuatın ciddi şartlara bağladığı ‘çıplak arama’ hususunun, genel ve psikolojik şiddet biçiminde kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Sınırlı ve şartlı hallere cevaz veren yasal mevzuatın bile keyfe keder uygulandığı bir ülkeden, “hukuk devleti” olarak söz etmek mümkün değildir. Başörtüsü mücadelesi ile iktidara gelenlerin, insanları çıplak aramaya tabi tutarak onur kırması bir utanç vesilesidir.

"İktidar Doğu Türkistan konusunda sessiz"

Doğu Türkistan konusunda, iktidarın sessiz kaldığını vurgulayan Karamollaoğlu "Türkiye’de, Çin muhipliğine soyunan bazıları çıkıp, Doğu Türkistan mazlumları ile PKK’yı aynı kefeye koyabiliyor. Bu konuda sessiz kalan iktidar iki ‘Doğu’dan birisini seçmek zorunda; ya Doğu Türkistan’ı seçecek ya da Doğu Perinçek’i" diye konuştu.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

AK Parti ve MHP’ye gönül veren kardeşlerimiz; sizler, Doğu Türkistan’da yaşanan zulümlere karşı üstünüze düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve kardeşlerimize el uzatılması için gönül verdiğiniz partilere baskı uygulamalısınız