  • BIST 113.433
  • Altın 162,793
  • Dolar 3,8038
  • Euro 4,6927
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Karamollaoğlu Reuters'e konuştu flaş Abdullah Gül açıklaması

»
Karamollaoğlu Reuters'e konuştu flaş Abdullah Gül açıklaması
Saadet Partisi 2019 cumhurbaşkanı adayı belli olmadı ama konuşulan isim yankı uyandıracak. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu süreç içerisinde Abdullah Gül ile birkaç kez görüştük" dedi.

Saadet Partisi'nin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için çıkaracağı aday merak konusu oldu. Tartışmalar sürerken Saadet cephesinden gelen son açıklama kafaları bir kez daha karıştırdı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendi adaylarını çıkaracaklarını, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de adaylık için ihtimallerden birisi olduğunu belirtti.

Reuters’tan Ercan Gürses’e konuşan Karamollaoğlu, “Kendi cumhurbaşkanlığı adayımızı çıkaracağız. Çıkaracağımız adayın toplumun bütün kesimlerinden oy alması icap eder” dedi.

Son iki ayda SP’nin eski cumhurbaşkanı Gül’ü aday olarak gösterebileceği yorumları yapılıyordu. Gül, 2014 yılında görevinden ayrılmasından sonra davet edilmesine karşın AKP’nin hiçbir parti faaliyetine katılmamıştı.

ABDULLAH GÜL İHTİMALLERDEN BİRİSİDİR: Karamollaoğlu, Gül’ün olası SP adaylığına ilişkin, “Bu süreç içerisinde Abdullah Gül ile birkaç kez görüştük. Ama somut şekilde Gül’ü aday gösterme iddiamız olmadı. Olabilir mi? İhtimallerden birisidir. Aday kim olursa olsun bizim tabanımız ve kamuoyunun bu kişiyi tasvip etmesi icap eder” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • MAK Danışmanlık: AKP tabanında koalisyona hoş bakılmıyor, 'tek adamlık' kaygısı var19 Şubat 2018 Pazartesi 10:28
  • Çavuşoğlu: ''Türkiye boyun eğmez''18 Şubat 2018 Pazar 19:31
  • e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, AB çifte vatandaşlığı için harekete geçti!18 Şubat 2018 Pazar 18:16
  • "Eğitim, yeni paralel yapılara teslim ediliyor"18 Şubat 2018 Pazar 15:55
  • 1 yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'e tahliye16 Şubat 2018 Cuma 17:43
  • Altan kardeşler ve Ilıcak’a ağırlaştırılmış müebbet16 Şubat 2018 Cuma 15:53
  • Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı15 Şubat 2018 Perşembe 13:40
  • Yıldırım Almanya ile yeni bir başlangıç istiyor14 Şubat 2018 Çarşamba 18:28
  • Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: "İthamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum"14 Şubat 2018 Çarşamba 17:25
  • Erdoğan: "Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur"13 Şubat 2018 Salı 19:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti