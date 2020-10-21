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Karamollaoğlu: "Tatar'ın seçilmesinden büyük memnuniyet duyduk"

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KKTC'de geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar'ın seçilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Karamollaoğlu: "Tatar'ın seçilmesinden büyük memnuniyet duyduk"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KKTC'de geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar'ın seçilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Karamollaoğlu, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları karşısında sessiz kalan Batı ülkelerine tepki göstererek, "Bu haksız, vahşi saldırılar karşısında sessiz kalanlar veya bu saldırıların yanında yer alanlar ileride tarih önünde hesap vereceklerdir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ topraklarına yönelik operasyonlarını değerlendiren Karamollaoğlu, "Batı alemi bu konuda sadece sessiz kalmamış, tam tersine işgalcilerin, yanlış yapanların uluslararası kuralları çiğneyenlerin yanında yer almış. Minsk Grubu da bunlardan bir tanesi." ifadesini kullandı.  

Karamollaoğlu, Gence'nin vurulması esnasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Bu haksız, vahşi saldırılar karşısında sessiz kalanlar veya bu saldırıların yanında yer alanlar ileride tarih önünde hesap vereceklerdir, bu utanç vesilesi olacaktır." diye konuştu.  

Türkiye'nin böyle bir zamanda elbette Azerbaycan'ın yanında olması gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Son zamanlarda özellikle Türkiye'de bazı basın organları sanki Ermenistan'ın karşısında değiller gibi, Azerbaycan'a haksızlık yapıyorlar gibi bazı İslam ülkelerini gündemlerine almış durumdalar. Bunların başında da İran geliyor. Kaç kere açıklama yapılmış olmasına rağmen İran'ı sanki Ermenistan'a destek veriyormuş gibi takdim etmek istiyorlar. Bir defa mantık ters. İran'ın kendi vatandaşları arasında milyonlarca Azeri var. Böyle bir durumda İran'ın Ermenistan'a destek vermesini mantıklı görmek mümkün değil. Bunu da üzüntüyle karşılıyorum."

"TATAR'IN SEÇİLMESİNDEN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK"

KKTC'de geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar'ın seçilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ersin Tatar, tavrını açık şekilde ortaya koymuş, Türkiye ile birlikte hareket etmeyi benimsemiş bir insanımız. Şu anda KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı. Ümit ederiz ki onun zamanında KKTC bağımsız bir cumhuriyet olarak sadece bizim tarafımızdan değil, diğer ülkeler tarafından da tanınır. Kıbrıs'tan bizim vazgeçmemiz mümkün değildir. Bugün Kıbrıs'ın önemi geçmişe nazaran çok daha iyi anlaşılmış vaziyettedir. 1974 ruhu bizim ve Türk insanın kalbinde o diriliğini korumaktadır." 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "askıda ekmek" kampanyasına da tepki gösteren Karamollaoğlu, "Bu iktidarın yapabileceği bir teklif değil. Bunu hayırseverler yapabilirler." dedi. 

Karamollaoğlu, toplantıda ayrıca Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararına karşı çıkan İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesini eleştirdi. 

"Anayasayı tanımıyorum" diyen bir hâkimin terfi edemeyeceğini, aksine işine son verilebileceğini savunan Temal Karamollaoğlu, "Ben 'Anayasayı tanımıyorum' diyor. Anayasa, içindeki hükümlerle geçerlidir. Anayasa diyor ki, Anayasa Mahkemesi kararlarına her mevki makam uymak mecburiyetindedir, başta da hakimler..." diye konuştu.

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