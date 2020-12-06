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Karamollaoğlu: Telefonlarımızın ve mekânlarımızın mutlaka dinlendiği kanaatindeyim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonlarının dinlendiğini açıklamasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da telefonlarının dinlendiğini söyledi.
Karamollaoğlu: Telefonlarımızın ve mekânlarımızın mutlaka dinlendiği kanaatindeyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonlarının dinlendiğini açıklamasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da telefonlarının dinlendiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Telefonlarımızın ve mekânlarımızın mutlaka dinlendiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisinin, çocuklarının ve eşinin telefonlarının dinlendiği iddia etmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Saadet lideri Temel Karamollaoğlu da telefonlarının dinlendiğini iddia etti.

Halk TV'de katıldığı programında gündemi değerlendiren Temel Karamollaoğlu telefonların dinlendiği iddiası hakkında, “Bu konuda benim de bir inancım var. Telefonlarımızın ve bulunduğumuz mekanların dinlendiğini düşünüyorum." dedi.

"Telefonlarımız dinleniyor"

Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Temel Karamollaoğlu telefonların dinlendiği iddiası hakkında, “Bu konuda benim de bir inancım var. Telefonlarımızın ve bulunduğumuz mekanların dinlendiğini düşünüyorum. Ancak bizim gizleyecek bir durumumuz olmadığı için bundan rahatsız da değiliz. İstedikleri gibi dinleyebilirler, bu bizim için problem teşkil etmiyor.” diye konuştu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada dinleme iddialara sert tepki göstermiş ve Kılıçdaroğlu'nu suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı bir açıklamada "Benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum" diyerek şu sözleri kaydetmişti:
"Korumalarım gelinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ciddi bir tehdit var tabii. Benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. İktidar kanadı da bundan rahatsız. Hele hele şunu asla kabul etmiyorum. Ülkeyi yöneten birisi veya ona destek veren bir siyasal parti, çıkarı ya da tehdidi yeraltı dünyasından sağlayarak biz susturabiliriz arayışına giriyorsa orada demokrasi bitmiştir, insan hakları bitmiştir. Orada otoriter rejim daha da otoriter bir sürecin içine girmiştir anlamına gelir. Aksi bir şey duymak istemiyorum, söyleyeni de susturacağız, yeraltı dünyasını harekete geçireceğiz, onlar susturacaklar... Ama bu bizi korkutmaz, bir tane Kemal Kılıçdaroğlu yok ki, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var."

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