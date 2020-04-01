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Karamollaoğlu: "Yardımı sadece ben yaparım" demek partizanlıktır

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Karamollaoğlu: "Yardımı sadece ben yaparım" demek partizanlıktır belediyeleri engellemek siyasi hesaplaşmadır
Karamollaoğlu: "Yardımı sadece ben yaparım" demek partizanlıktır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Koronavirüs salgını nedeniyle belediyelerin yardım kampanyasının İçişleri Bakanlığı'nca durdurulmasına ilişkin “Belediyelerin yardım kampanyalarını, 'devlet içinde devlet oluşturuluyor' mantığı ile engellemek, böylesine önemli bir mücadeleyi siyasi hesaplaşmaya çevirme olarak gözükür. Yardımı sadece ben yaparım, başka kimse yapamaz anlayışı hizmeti değil partizanlığı gösterir” dedi.

CHP’li büyükşehir belediyelerinin yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele için başlattığı yardım kampanyaları 'izinsiz olduğu' gerekçesiyle durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilişkili olarak, ""Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur. Bu bakımdan da bütün bu kampanyalar sadece devletimizin Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi. 

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Saadet lideri Karamollaoğlu, meselenin mevzuat ve siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, "Herkes taşın altına elini koymalı, her türlü fedakârlığı yapmalıdır. Derhal bu yanlış adımdan vazgeçilmeli ve bütün enerji bu süreci beraber atlatmak için harcanmalıdır” dedi.

Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, insanlığın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi daha fazla birlik ve beraberliğe, istişare ve diyaloğa ihtiyacımız var. Herkes elini taşın altına koymalı kendi çapı ve sorumluluğu kapsamında milletimize yardımcı olmalıdır” dedi. Karamollaoğlu, “Belediyelerin yardım kampanyalarını, “devlet içinde devlet oluşturuluyor” mantığı ile engellemek, böylesine önemli bir mücadeleyi siyasi hesaplaşmaya çevirme olarak gözükür. Yardımı sadece ben yaparım, başka kimse yapamaz anlayışı hizmeti değil partizanlığı gösterir. Geldiğimiz noktada zor durumda olan milletimize uzanacak her eli, her iyilik çalışmasını kıymetli buluyoruz, ancak vatandaşımızın istediği yere yardım yapmasının engellenmesini ise asla doğru bulmuyoruz. Hayırda yarışmak lazım, yapılanları engellemek değil!

"Herkes taşın altına elini koymalı, her türlü fedakârlığı yapmalıdır. Derhal bu yanlış adımdan vazgeçilmeli ve bütün enerji bu süreci beraber atlatmak için harcanmalıdır.

İçinde bulunduğumuz bu ciddi krizde dahi ayrışmayı, kutuplaşmayı körükleyen siyasi hesap sahipleri bilmeli ki bu tavır hem tarih önünde hem de millet vicdanında mahkûm olacaktır. Gün siyasi hesap yapılacak gün değildir!"

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