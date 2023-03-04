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Karamollaoğlu: Yolumuza devam ediyoruz

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Karamollaoğlu: Yolumuza devam ediyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet İttifakı olarak, özellikle son 1,5 yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık.

* Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere; 28’inci dönem TBMM ve 13’üncü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık.

* Bu minvalde toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.”

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